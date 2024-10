Welt-Psoriasis-Tag stellt Familie in den Mittelpunkt

Gemeinsame Informationskampagne von Patienten und Dermatologen

Osnabrück. Am 29. Oktober ist Welt-Psoriasis-Tag. Seit 20 Jahren informieren Patienten-Organisationen und Dermatologen-Vereinigungen an diesem Tag auf der ganzen Welt über die Erkrankung, ihre Auswirkungen und Therapiemöglichkeiten.

In Deutschland haben mehr als zwei Millionen Menschen Psoriasis (umgangssprachlich Schuppenflechte). Diese chronisch-entzündliche Erkrankung zeigt sich als Schuppungen und Rötungen an der Haut. „Psoriasis betrifft aber den ganzen Körper“, sagt Prof. Dr. Matthias Augustin aus Hamburg. Er ist Leiter von PsoNet Deutschland, einem bundesweiten Zusammenschluss von Dermatologen und weiteren Fachärzten, die die Versorgungsqualität von Psoriasis-Patienten verbessern wollen. Die Entzündungsvorgänge bei einer Psoriasis können ebenfalls andere Stellen im Körper erreichen und erhöhen so das Risiko der Betroffenen, auch beispielsweise Gelenkentzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder sogar Depressionen zu entwickeln. „Das hat große Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen – und auch auf das Wohlbefinden der Angehörigen“, sagt Augustin.

Deshalb haben die Initiatoren des Welt-Psoriasis-Tages in diesem Jahr die Familie in den Mittelpunkt ihrer Kampagne gerückt. „In Umfragen haben etwa 90 Prozent der Familienmitglieder angegeben, dass ihre Lebensqualität durch die Psoriasis-Krankheit in der Familie beeinträchtigt wird. Das müssen wir sehr ernst nehmen“, sagt der Dermatologe Augustin.

Zusammen mit der Betroffenen-Organisation Deutscher Psoriasis Bund (DPB), dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) und der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) hat PsoNet für dieses Jahr eine Social-Media-Kampagne entwickelt, die insbesondere die Herausforderungen und Auswirkungen der Psoriasis in Familie und Partnerschaft zum Thema hat. Sie informiert auch über Unterstützungsangebote sowie Therapiemöglichkeiten und ist ab Montag, 7. Oktober, zu erreichen über www.instagram.com/Pso_Bund.

Zusätzlich zur Social-Media-Kampagne laden die Organisatoren zu Samstag, 26. Oktober, von neun bis 14 Uhr, zu einer wissenschaftlichen Informationsveranstaltung in die OsnabrückHalle, Schlosswall 1-9, in Osnabrück ein. Auch dort wird der Aspekt „Psoriasis in der Familie“ sowie Therapiemöglichkeiten in Fachvorträgen angesprochen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und kann ebenfalls im Livestream mitverfolgt werden. Sie richtet sich gleichermaßen an Psoriasis-Patienten, Angehörige und Dermatologen. Mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter www.psoriasis-bund.de oder in der DPB-Geschäftsstelle unter Telefon 040 223399-0.

