KKC Koffer GmbH weitet Musterkoffer-Produktion auf Maß auf Klein- und Großserien aus

Die auf B2B-Kunden spezialisierte Koffer-Manufaktur KKC Koffer mit Sitz im nordrhein-westfälischen Kreis Minden-Lübbecke stellt individuell konfigurierte Musterkoffer auf Maß her.

„Ob zur beeindruckenden Warenpräsentation im Außendienst oder für besonders schützenswerte Muster-Stücke: Unsere passgenauen Musterkoffer sind in Klein- und Großserie auf Maß erhältlich. Sie werden ausschließlich in unserer Produktion in NRW gefertigt und sind durchweg „Made in Germany“. Unsere lokalen und regionalen Lieferanten unterstreichen den Faktor Nachhaltigkeit durch kurze Lieferwege und minimale Vorlaufzeiten. Hierdurch sind auch unsere Lieferzeiten sehr gut – auch bei Großmengen“ erklärt Geschäftsführer Martin Chalupa.

Musterkoffer sind seit Jahr und Tag im Portfolio des Koffer-Herstellers. Neu hingegen sind besondere Features mit denen sich der Koffer-Spezialist gezielt positioniert. Der Koffer Produzent hat gerade seine Produktionskapazitäten für dieses Segment ausgebaut.

„Unsere Musterkoffer sind so aktuell und individuell wie die Produkte und Wünsche unserer Kunden. Durch entsprechende Großprojekte haben wir eine fundierte Expertise im Bereich der Elektrifizierung und Digitalisierung von Koffern – diesen Vorteil lassen wir nun auch in unsere Musterkoffer mit einfließen. Von der verkaufsfördernden Inszenierung von Mustern durch integrierte LED-Beleuchtung im Musterkoffer bis hin zu Modellen mit eingebauten USB-Ladebuchsen bieten wir den Stand der Technik in Kofferform zum Mitnehmen an. Ob verdeckt integrierte Akkus oder Stromanschlüsse für das 220/230V-Netz benötigt werden – die KKC Koffer Manufaktur steht für hochwertige Koffer für die Präsentation von besonderen Produkten“, führt Chalupa weiter aus.

Wenn ein Außendienst-Mitarbeiter seinen Musterkoffer öffnet und bei seinem Kunden der gewünschte „Aha-Effekt“ einsetzt, dann hat sich ein individueller Musterkoffer oft schon beim ersten Einsatz rentiert. Weitere Individualisierungen – von der Materialwahl bis hin zum Schaumstoff-Interieur werden selbstverständlich ebenfalls angeboten.

KKC Koffer informiert online unter https://www.kkc-koffer.de/musterkoffer/ ausführlich über die vielfältigen Möglichkeiten, die Musterkoffer aus dem Hause KKC bieten. Weitere Informationen können über die Webseite oder telefonisch angefordert werden. Eine umfassende Erstberatung durch die erfahrenen Fachleute von KKC Koffer ist selbstverständlich kostenlos.

Die KKC Koffer GmbH produziert Koffer und Behälter für gewerbliche Anwender. Von 1986 bis dato im Jahr 2022 hat sich die KKC Koffer Manufaktur zu einem Qualitätshersteller entwickelt, der Lösungen für B2B-Koffer gemäß dem aktuellen Stand der Technik in kleinen und großen Stückzahlen konzipieren, produzieren und liefern kann.

Durch einen umfangreichen Maschinenpark in der eigenen Produktion und selbstentwickelte Fertigungsmethoden werden Musterkoffer und Präsentationskoffer, aber auch individuelle Erweiterungen wie passende Schaumstoff-Einlagen, Trennwände und Polsterungen in Deutschland produziert und konfektioniert.

Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit werden bei KKC als zentrale Bestandteile der Unternehmenskultur tagtäglich gelebt.

Kontakt

KKC Koffer GmbH

Martin Chalupa

Schröttinghauser Straße 20

32351 Stemwede-Levern

+49 (0)5745-92050

info@kkc-koffer.de

https://www.kkc-koffer.de/

Bildquelle: KKC Koffer GmbH