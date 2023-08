Kirschblüte und Sommerfestivals – Princess Cruises präsentiert Japan-Kreuzfahrtenprogramm 2025

München Princess Cruises (www.princesscruises.de) hat die Buchungen für das Japan-Kreuzfahrtenprogramm 2025 freigegeben. Für die amerikanische First Class-Reederei zum Einsatz kommt dabei erneut die Diamond Princess (2.670 Gäste), die am 15. März 2025 mit einer elftägigen Rundreise ab/bis Tkio (Yokohama) in die Saison startet. Diese führt das Schiff auf 32 unterschiedlichen Routen in nicht weniger als 36 Häfen.

Den Auftakt macht eine Reihe von elf- und zwölftägigen Kirschblüten-Fahrten“, in deren Verlauf alle vier Hauptinseln Japans angesteuert werden. Die Cruises können auch zu einem knapp dreiwöchigen Hochsee-Erlebnis kombiniert werden.

Neben dem Blütenrausch im Frühling ist Japan auch für außergewöhnliche Sommerfestivals bekannt. Sie ermöglichen einen hervorragenden Einblick in Kultur und Traditionen des Landes. Auf ausgewählten Kreuzfahrten ist der Besuch renommierter Festivals eingeplant und dank später Abfahrtszeiten bis in den Abend möglich.

Zur Auswahl steht neben dem Aomori Nebuta Festival (2. und 7. August) mit zahlreichen Tänzern und traditioneller Musik, dem Kochi Yosakoi Dance Festival (12. August) und dem Tokushima Awa Odori Dance Festival (13. August) auch das Kumano Fireworks Festival (17. August), dessen Feuerwerk von den Decks der Diamond Princess aus gut sichtbar sein wird.

Weitere Highlights des Japan Programms 2025 sind u.a. zehn- und elftägige Fahrten entlang der historischen Kitamaebune-Handelsroute oder die zehntägigen Japan Explorer-Reisen zu einigen der berühmtesten Reiseziele des Landes wie Shimizu (Fudschijama), Osaka, Kobe (Kyoto) oder Hiroshima.

Bei Buchung einer Japan-Kreuzfahrt bis zum 15.September dieses Jahres erhalten Gäste je nach gewählter Kabinenkategorie ein Bordguthaben von jeweils bis zu 800 US-Dollar (max. 1.600 USD pro Kabine). Darüber hinaus spendiert die Reederei pro Kabine (max. zwei Personen) einen Gutschein für Landausflüge in Höhe von 400 USD.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder in den Reisebüros.

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de

*******************************

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 15 First-Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die zuletzt (2019) zwei Millionen Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Januar 2022 erfolgte die Übernahme der Discovery Princess, dem letzten Neubau der Royal Class. In Bau bzw. Planung sind zwei Einheiten, die auf einer neuen Plattform (Sphere-Klasse) basieren, rund 4.300 Passagieren Platz bieten und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügen. Das erste dieser beiden Schiffe (Sun Princess) wird im Februar 2024 in Dienst gestellt werden. Das zweite Schiff (Star Princess) stößt im August 2025 zur Flotte.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.