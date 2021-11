King Deals 2021: MVP-Edition

Einen Monat lang MVP Deals

Berlin, 01.11.2021

Ihr seid die wahren MPVs!

Ein weiteres Jahr Ausnahmezustand neigt sich dem Ende zu und die gesamte Zeit über, habt ihr uns die Treue gehalten. Deswegen gibt es dieses Jahr nicht wie gewohnt eine Woche King Deals, sondern sogar einen satten Monat lang! Spart bis zu 50% auf eine breite Palette feinster Hardware-Deals: Gaming-Peripherals, Gehäuse, Luft- und Wasserkühler, Lüfter, Komponenten und so vieles mehr. Die perfekte Gelegenheit um sich für heiße Gaming-Sessions in der kalten Jahreszeit einzudecken.

Ab heute den ganzen November lang bei Caseking!

Für jeden der sein Aiming auf das nächste Level bringen will, gibt es reihenweise Rabatte auf die Präzisionswerkzeuge von Glorious, bis zu 40%. Als passendes Upgrade um notfalls auch den Chat zum Glühen zu bringen, gibt es für nur 219,90 Euro die komplett modulare Mountain Everest Max mit dem vollen Buffet Cherry MX Switches: von clicky Blues, über flüsterleise silent Reds bis zu rasend schnellen Speed Silver.

Wer über die kalten Tage Zeit zum Schrauben findet, wird bei unseren Gehäuse Deals fündig: Das edel, raffinierte Jonsplus i100 Pro Mini-ITX gibt es schon ab 109.90 Euro. Das Lian Li O11 Dynamic Mini ist für nur 79,90 Euro zu haben, die passenden Lian Li UNI FANs SL140 sogar für nur 15,90 Euro. Fast 50% reduziert!

Die nötige Kühlung liefern die Premium-AIOs der bis zu 40% reduzierten Glacier One Series von PHANTEKS. Wer die Wasserkühlung selber in Angriff nimmt wird von Raijintek bestens versorgt: den FORKIS Elite CPU Wasserkühler gibt es inklusive Auras Lüfter als Bundle schon für 44,90 Euro.

Das passende Werkzeug gibt es von iFixit: mit dem Mako 64Bit Driver Kit + Mahi Driver Kit für zusammen nur 39,90 Euro seid ihr unschlagbar günstig für alle Upgrade- und Reparatur-Projekte gerüstet.

Mit dabei sind fantastische Deals von:

noblechairs, Endgame Gear, Phanteks, Glorious, Jonsbo, Lian Li, Intel, Corsair, Crucial, Gigabyte, Alpenföhn, Nitro Concepts, Mountain, iFixIt, Raijintek, AOC, EPOS, Cablemod, noiseblocker, BitFenix, Seasonic und be quiet!

Diese und eine riesige Auswahl weiterer Schnäppchen findet Ihr unter:

www.caseking.de/king-deals

Der Aktionszeitraum endet am 30.11.2021 um 23:59 Uhr und alle Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht! – Also nicht nicht zögern, zugreifen!

