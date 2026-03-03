Nach Übernahme von Lexmark: Xerox stärkt einheitlichen Marktauftritt im A3-Druck

Lexmark 9er-Serie erweitert das Xerox A3-Portfolio

Düsseldorf, 3. März 2026 – Xerox bündelt nach der Übernahme von Lexmark seine Vertriebsaktivitäten im Printbereich und richtet den Marktauftritt neu aus. Die bislang getrennten Vertriebsorganisationen von Xerox und Lexmark agieren künftig mit einem zunehmend integrierten Portfolio aus Druckern, Multifunktionssystemen (MFPs), Software und Services. Bestehende Xerox-Kunden und -Partner erhalten weltweit über ihre gewohnten Ansprechpartner Zugang zur Lexmark 9er-Serie. Damit erweitert Xerox seine A3-Plattform um eine Produktreihe, die für Vielseitigkeit, Benutzerkomfort Wartungsfreundlichkeit und Nachhaltigkeit steht.

„Dies ist mehr als ein Integrations-Meilenstein. Es ist ein bedeutender Fortschritt für unser operatives Geschäft und unsere Marktpräsenz“, sagt Jacques-Edouard Gueden, Chief Revenue Officer bei Xerox. „Mit einem einheitlichen Portfolio und Vertriebsmodell stärken wir operative Konsistenz, Zuverlässigkeit und den langfristigen Mehrwert für unsere Kunden. Diese strategische Neuausrichtung, als Teil unseres „Reinvention“-Programms, vereinfacht unser Kerngeschäft und unterstützt nachhaltiges Wachstum.“

Die Lexmark 9er-Serie ist, wie weitere Lexmark-Produkte, kompatibel mit Xerox Managed Print Services, Drucklösungen, Apps sowie Xerox Workflow Central. Dadurch entsteht ein durchgängiges, skalierbares Betriebsmodell für Unternehmens- und Abteilungsumgebungen – vom Backoffice über den Einzelhandel bis hin zu Gesundheitswesen und industrieller Fertigung.

Die 9er-Serie-Plattform: intern entwickelt und mit vier Kernmerkmalen für langfristige Leistungsfähigkeit ausgestattet

Vielseitigkeit : Die Plattform unterstützt Front-Office-Teams ebenso wie produktionsnahe Umgebungen mit hohem Druckvolumen. Sie verarbeitet ein breites Spektrum an Medienformaten von A6 bis SRA3 und bewältigt dabei anspruchsvolle Arbeitszyklen und komplexe Finishing-Anforderungen. Professionelle Farb-Features wie die PANTONE ® -Kalibrierung ermöglichen hochwertige und konsistente Druckergebnisse.

: Die Plattform unterstützt Front-Office-Teams ebenso wie produktionsnahe Umgebungen mit hohem Druckvolumen. Sie verarbeitet ein breites Spektrum an Medienformaten von A6 bis SRA3 und bewältigt dabei anspruchsvolle Arbeitszyklen und komplexe Finishing-Anforderungen. Professionelle Farb-Features wie die PANTONE -Kalibrierung ermöglichen hochwertige und konsistente Druckergebnisse. Benutzerkomfort und Einfachheit : Eine intuitive Bedienoberfläche mit klarer Nutzerführung erleichtert den Arbeitsalltag. Gleichzeitig profitieren Kunden von einem umfassenden Sicherheitsportfolio, das standardmäßig integriert ist und bereits ab Inbetriebnahme zur Verfügung steht.

: Eine intuitive Bedienoberfläche mit klarer Nutzerführung erleichtert den Arbeitsalltag. Gleichzeitig profitieren Kunden von einem umfassenden Sicherheitsportfolio, das standardmäßig integriert ist und bereits ab Inbetriebnahme zur Verfügung steht. Wartungsfreundlichkeit : Langlebige Komponenten und ein optimiertes Design mit weniger verbauten Teilen minimieren das Risiko technischer Störungen. Routine-Wartungsvorgänge sind anwenderfreundlich konzipiert, etwa durch den einhändigen Tonerwechsel und klar gekennzeichnete Wartungspunkte. Visuelle Hinweise unterstützen häufige Arbeitsschritte und reduzieren Ausfallzeiten.

: Langlebige Komponenten und ein optimiertes Design mit weniger verbauten Teilen minimieren das Risiko technischer Störungen. Routine-Wartungsvorgänge sind anwenderfreundlich konzipiert, etwa durch den einhändigen Tonerwechsel und klar gekennzeichnete Wartungspunkte. Visuelle Hinweise unterstützen häufige Arbeitsschritte und reduzieren Ausfallzeiten. Nachhaltigkeit: Die 9er-Serie weist einen branchenführend hohen Anteil recycelter Post-Consumer-Materialien (PCR) auf: 56 Prozent nach Gewicht für alle Basis-Multifunktionsgeräte und 73 Prozent nach Gewicht für das Basis-Druckermodell der Serie (nach IEEE-Berechnungsverfahren*1). Damit unterstützt die Plattform Unternehmen dabei, Umweltbelastungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu reduzieren.

Einheitliche Software- und Workflow-Erfahrung

Die Drucker und MFPs von Xerox und Lexmark unterstützen Lösungen wie Xerox® Easy Assist, Xerox® Print & Scan Experience, die Xerox App Gallery sowie ConnectKey-Apps. Cloud-Konnektoren und Workflow-Anwendungen – darunter Xerox® Translate & Print und Xerox Workflow Central – ermöglichen es Unternehmen, Prozesse zu standardisieren, die Flottenverwaltung zu vereinfachen und digitale Workflows auch in kombinierten Geräteumgebungen effizient umzusetzen.

Weitere Informationen zu den Produktionsdrucklösungen von Xerox finden Sie unter xerox.com.

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Seit mehr als 100 Jahren definiert Xerox das Arbeitsplatzerlebnis kontinuierlich neu. Wir nutzen unsere Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie und haben uns auf Software und Dienstleistungen ausgeweitet, um die Belegschaft von heute nachhaltig zu unterstützen. Vom Büro bis zur industriellen Umgebung sind unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit für Kunden zu verbessern – unabhängig davon, wo diese Arbeit erledigt wird. Heute setzen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unser Vermächtnis der Innovation mit disruptiven Technologien in den Bereichen digitale Transformation, Augmented Reality, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, additive Fertigung, industrielles Internet der Dinge und Cleantech fort. Erfahren Sie mehr unter xerox.com

*1: Der PCR-Anteil wurde gemäß IEEE Std 1680.2a™-2017 – Standard for Environmental Assessment of Imaging Equipment – Amendment 1 gemessen. Dieser Standard bildet die Grundlage für die Bewertungskriterien von EPEAT.

Pressekontakt:

Profil PR

Birka Lay

Tel: +49 531 387 33 24

b.lay@profil-pr.com

Anmerkung: Um RSS-Newsfeeds zu erhalten, besuchen Sie https://www.news.xerox.com. Offene Kommentare, Branchenperspektiven und Ansichten finden Sie unter http://www.linkedin.com/company/xerox, http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.youtube.com/XeroxCorp.

©2026 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox® und FreeFlow® sind Marken von Xerox in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. XMPie® ist eine Marke von XMPie Inc. Fiery® ist eine Marke von Fiery Inc.