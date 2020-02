KERN AG Training erneut unter den Top-Weiterbildungsanbietern

Die KERN AG Training wurde vom Magazin FOCUS auch 2020 wieder unter den Top-Sprachlehrinstituten Deutschlands gelistet. Damit wird dem Frankfurter Familienunternehmen erneut Qualität und Expertise im Trainingsbereich bescheinigt.

Frankfurt am Main. Erfreuliche Nachrichten für die KERN AG Training. Der familiengeführte Trainingsanbieter wurde vom Magazin FOCUS im Rahmen einer in Zusammenarbeit mit dem Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue durchgeführten Untersuchung „Gelernt ist gelernt“ mit dem DEUTSCHLAND TEST-Siegel ausgezeichnet. Die Umfrage ermittelte die besten Weiterbildungsanbieter in Deutschland – darunter u. a. Wirtschaftshochschulen, Fernlehrinstitute, Sprachlehrinstitute und E-Learning-Anbieter.

Über 21.000 Kunden wurden zu den insgesamt 146 Anbietern online befragt. Das Hauptaugenmerk der Befragung lag auf der Beurteilung der Zufriedenheit mit den Produkten und Leistungen der einzelnen Anbieter. Die befragten Kunden bewerteten mit Noten zwischen 1 und 6 – von „begeistert“ bis „nicht zufrieden“, aus denen dann für den exakten Vergleich ein Mittelwert berechnet wurde.

Die KERN AG Training wurde unter den deutschlandweit sechs besten Sprachlehrinstituten gelistet. Michael Kern, Geschäftsführer der KERN AG Training, zeigt sich erfreut über das Ergebnis: „Wir freuen uns über das Ergebnis, das uns wieder einmal von unabhängiger Stelle bestätigt, dass wir unsere Kunden mit unseren Leistungen überzeugen. Es zeigt uns, dass wir mit unserem Weiterbildungsangebot und unserem Kundenservice auf die individuellen Wünsche unserer Kunden erfolgreich eingehen.“

Über die KERN AG Training

Als international etablierter Weiterbildungsdienstleister mit über 45 Schulungszentren bundesweit bietet die KERN AG Training einen breit gefächerten Leistungskatalog – von maßgeschneidertem Sprachentraining über Business- und Kommunikationstraining bis hin zu Interkulturellem Training. Dabei liegt der Fokus der KERN AG Training auf dem Einsatz modernster Technologien, die das Lernen noch flexibler und effizienter gestalten. Egal ob Präsenztraining, Lernen via App, Micro Learning, Coaching, Blended Learning oder Live-Unterricht im KERN Virtual™: Sowohl der Inhalt als auch die Form jedes Trainings richten sich nach dem individuellen Bedarf der Teilnehmer. Die KERN AG Training ist staatlich anerkannter Bildungsträger und zertifiziert nach ISO 9001 sowie AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) des TÜV Hessen. Darüber hinaus besteht mit der KERN AG Training die Möglichkeit, sich auf international anerkannte Sprachzertifikate wie telc, TOEFL, LCCI, TFI oder TOEIC gezielt vorzubereiten und diese in den Testzentren des Trainingsdienstleisters zu absolvieren.

