Kennen Sie diese Werke von neobooks?

Die folgenden E-Books sind bei neobooks erschienen. Kennen Sie diese Werke?

Über neobooks

neobooks wurde 2010 als E-Book-Self-Publishing-Plattform von der Verlagsgruppe Droemer Knaur gegründet. Autoren wird die Möglichkeit geboten, Manuskripte der Community und Verlagen vorzustellen. Seit 2016 wird die Website gemeinsam mit der Schwesterplattform epubli von der Neopubli GmbH betrieben und ist damit Teil der Digitalsparte der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck.

Quelle https://de.wikipedia.org/wiki/Neobooks

Aufläufe und Gratins – Vegetarische Köstlichkeiten aus dem Backofen

Heiß, duftend und eine leckere Kruste ist auch noch oben drauf. Wer kann dazu schon „NEIN“ sagen?

Aufläufe und Gratis sind perfekt für die ganze Familie. Hier sind Kreativität und Fantasie gefragt. Sie sind überaus vielseitig und

bieten bei weitem viel mehr als Resteverwertung.

Dieses Buch beinhaltet 44 leicht nachzukochende vegetarische Rezepte, die es verdient haben, erprobt zu werden.

Viel Spaß beim Ausprobieren der Rezepte und guten Appetit!

ASIN: B0CZV2VY8W

Vegetarisch für Jedermann

Sie haben Lust auf fleischlose Kost? Dann sind sie bei „Vegetarisch für Jedermann“ genau richtig.

Die vegetarische Küche liegt nach zahlreichen Lebensmittelskandalen voll im Trend, denn immer mehr Menschen möchten sich gesünder ernähren und auf Fleisch, aber nicht auf Genuss verzichten.

In diesem Kochbuch laden schmackhafte und unkomplizierte Rezepte zum Nachkochen ein. Leckere Gerichte für jeden Geschmack, die Abwechslung auf den Teller bringen und kein zu großes Loch in die Haushaltskasse reißen. Auch leidenschaftliche Fleischesser werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Guten Appetit!

ASIN:‎ B09BFRZ63J

Vegetarisch für Jedermann 2

„Vegetarisch für Jedermann“ hat bewiesen, wie schmackhaft und abwechslungsreich die vegetarische Küche ist. Es ist ein Genuss, der keine Grenzen kennt.

Deshalb lassen Sie sich auch vom zweiten Teil „Vegetarisch für Jedermann“ inspirieren. Überzeugen Sie sich selbst davon, wie geschmackvoll und vielfältig vegetarische Gerichte sein können. Da ist für jeden etwas dabei.

Viel Freude beim Ausprobieren der Rezepte und guten Appetit!

ASIN: B0CL9RJ9NP

LIES MICH ! – Leseproben aus tollen Kinderbüchern

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem E-Book haben Sie die Möglichkeit, in tolle Kinderbücher reinzuschnuppern. Eine bunte Vielfalt wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Eine bessere Gelegenheit gibt es nicht, neue Bücher für Ihre Kinder oder Enkelkinder zu finden und kennenzulernen.

Ich kann alle Bücher wärmstens empfehlen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern!

Ihre Britta Kummer

ASIN:‎ B09BDVJWN2

KOCH MICH ! – Rezeptideen aus Kochbüchern und brandneue Rezepte

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem E-Book finden Sie schmackhafte Rezeptideen aus Kochbüchern, die schon zahlreiche Leute begeistert haben.

Und natürlich warten auch brandneue Rezepte darauf, von Ihnen nachgekocht zu werden. Tolle Ideen für kalte und warme Getränke gibt es noch zusätzlich.

Ich kann die Bücher wärmstens empfehlen. Ebenso die neuen Rezepte, die alle am heimischen Herd erprobt wurden. Also lassen Sie sich inspirieren und probieren es aus!

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit.

Ihre Britta Kummer

ASIN:‎ B0BLQJCBNV

DU. MUSST. STERBEN.

Ein bestialischer Mord an einer Frau wirft Rätsel auf. Die infrage kommenden Personen, bei denen die Tote gearbeitet hatte, weisen ein Alibi vor. Einzelnen Verdächtigen kann nichts nachgewiesen werden.

Als einige Tage später erneut eine Frau auf die gleiche Weise getötet wird, die eine Kollegin der ersten Toten war, ist Hauptkommissar Lauenberg mit seinem Team in höchster Alarmbereitschaft.

Erst als eine weitere Frau verschwindet, können sie eine verdächtige Person ins Visier nehmen. Aber immer wieder verliert sich die Spur.

ASIN:‎ B0C6RB9312

Mord am alten Friedhof

Nach einem Skatabend wird Michael Steiner auf dem Heimweg ermordet. Ein Fremder, der zuvor im gleichen Lokal anwesend ist, wird verdächtigt und gesucht.

Als ein Phantombild des gesuchten Fremden in der Zeitung erscheint, meldet sich eine Prostituierte bei der Polizei und gibt ihm ein Alibi. Sie kennt nur den Vornamen des gesuchten Mannes.

Nachdem sich der gesuchte Fremde auf dem Phantombild wiedererkennt, spricht er bei der Polizei vor und beteuert seine Unschuld. Auf der Handinnenfläche des Opfers werden Blutspuren seiner DNA gefunden. Er bestreitet hartnäckig der Mörder zu sein. Es glaubt ihm keiner. Doch dann gibt es neue Erkenntnisse.

Hauptkommissar Steffen Lauenberg ist neu im K11 und muss unbedingt seinen ersten Fall lösen. Ihm zur Seite steht Silke Schneider.

ASIN:‎ B09BG33QQN

sich die Spur.

ASIN: ‎B0C6RB9312

Haus der Geheimnisse

Eine junge Frau aus Hamburg hofft, im Hause ihres ehemaligen Geschichtsprofessor in Cornwall/England den Unfalltod ihrer Eltern zu überwinden. Schnell wird Katja klar, dass im Haus ihres Gastgebers Geheimnisse verborgen sind. Als sie von einem ungeklärten Verbrechen erfährt, gerät sie in tödliche Gefahr …

ASIN:‎ B09BDP3DCV

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/