format:c präsentiert sich auf der Spielwarenmesse in Nürnberg

Kölner Agenturchefs machen Roadshows zum Thema

Die Kölner Agentur format:c live communication wird auf der Spielwarenmesse in Nürnberg vom 28. Januar bis 1. Februar 2025 gleich drei Mal präsent sein. Auf einem eigenen Stand in Halle 7/B-61 präsentiert die Agentur ihre umfassenden Dienstleistungen im Bereich der Live-Kommunikation.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 konnte format:c umfangreiche Erfahrungen in internationalen Projekten für Kunden aus verschiedenen Branchen sammeln. Die Agentur hat dabei die kreative Verantwortung und die Projektleitung für Events verschiedener Größenordnungen übernommen, darunter ein Rekordprojekt mit einem Kreativ-Budget von über sechs Millionen Pfund für Jaguar Land Rover. Ihre Expertise im Messebau zeigt sich in der Realisierung von Messeständen, die von sechs bis über 4.000 Quadratmetern reichen, wie beispielsweise auf der SPIEL Essen 2022 und 2024.

In Köln betreibt format:c die Schokoladenfabrik, eine der neuesten Eventlocations für B2B-Veranstaltungen. Diese moderne Location bietet Platz für bis zu 220 Teilnehmer und liegt nur 15 Minuten vom Stadtzentrum sowie in der Nähe des Flughafens Köln/Bonn.

Außer für ihren eigenen Stand auf der Spielwarenmesse zeichnet format:c als Lead-Agentur auch für den rund 400 Quadratmeter großen Messestand von Asmodee in Halle 10.1 verantwortlich. Gemeinsam mit dem Messebauer THE INSIDE wird der Stand konzipiert und realisiert. Am Dienstag zur Messeeröffnung steht Stefan Rohde, deutscher Vertriebsleiter von THE INSIDE, für Gespräche am Stand der Agentur in Halle 7 bereit.

Am Donnerstag, den 30. Januar 2025, präsentieren die format:c-Geschäftsführer Tobias Weber und Natalie Driesnack um 10 Uhr im Toy Business Forum der Messe (Halle 3A B-31/D-40) ihren Vortrag: „Die unvermeidliche Impressions-Schlacht: Wie man Roadshows mit Millionen von Kontakten gestaltet.“ Im Fokus steht ein neuer Evaluationsansatz, der klassische Impressions durch stärkere Interaktion und Brand Awareness ergänzt. Zwei praxisnahe Case Studies illustrieren, wie Roadshows innovativ konzipiert und erfolgreich ausgewertet werden können.

Die Gründer und Geschäftsführer von format:c, Natalie Driesnack und Tobias Weber, kombinieren umfassende Erfahrung mit den verschiedenen Formaten der Livekommunikation mit kreativem Know-how. Driesnack, IHK-geprüfte Veranstaltungsfachwirtin, ist auf crossmediale Kampagnenplanung spezialisiert. Weber, Magister der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft, Germanistik und Philosophie, bringt Expertise in Dramaturgie, Storytelling und Inszenierung ein. Gemeinsam realisiert das Team Events, Roadshows, Messen und Filme für internationale Kunden auf höchstem Niveau.

format:c live communication GmbH

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnissen, kreativen Workshops und beeindruckenden Filmen bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

Neuer Weyerstraßerweg 135

D-50969 Köln

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: info@formatc-live.com

Internet: www.formatc-live.com