Karrieretag für Frauen am 30. April von 14-18 Uhr

Am 30. April findet der WOMEN&WORK-Karrieretag statt – eine optimale Vorbereitung auf Europas bekanntesten Karriere-Kongress für Frauen, der 3 Wochen später die digitalen Türen öffnet. Am 30. April halten verschiedene Expertinnen Vorträge, bieten kurze Coaching-Sessions an und bereiten die Teilnehmerinnen auf den (digitalen) Bewerbungsprozess vor, der in vielen Bereichen deutlich anders verläuft als der analoge. Die Teilnahme am Karrieretag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist notwendig unter www.womenandwork.eu/anmeldung-karrieretag.

Die WOMEN&WORK findet in diesem Jahr am 21. Mai statt. Seit 2021 unter dem Motto „Genial! Digital.“, bringt Europas beliebter Karriere-Kongress für Frauen Top-Arbeitgeber zusammen, die auf der Suche nach weiblichen Talenten sind. Die WOMEN&WORK findet auch in diesem Jahr online statt und ermöglicht deutschsprachigen Teilnehmerinnen aus ganz Europa, nach potenziellen Arbeitgebern zu suchen, rund 100 Fach- und Karrierevorträge anzuhören, mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten und sich online für einen Traumjob zu bewerben.

Um die Besucherinnen optimal auf die WOMEN&WORK und die digitalen Bewerbungsprozesse vorzubereiten, stehen beim WOMEN&WORK-Karrieretag am 30. April zahlreiche Trainerinnen, Coaches und Expertinnen zur Verfügung, die Tipps und Informationen teilen und für Kurz-Coachings zur Verfügung stehen. Zwischen 14 und 18 Uhr lernen die Besucherinnen des Karrieretages, wie sie sich optimal vor der Kamera präsentieren, wie sie ein überzeugendes Profil bei LinkedIn und XING erstellen und ihre Stärken und Kompetenzen im virtuellen Bewerbungsgespräch optimal unter Beweis stellen können.

Die Teilnahme am Karrieretag am 30. April ist kostenfrei, eine Voranmeldung ist allerdings erforderlich. Mehr Infos unter https://www.womenandwork.eu/karrieretag/.