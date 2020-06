Kanzlei Bietmann als Top Kanzlei 2020 ausgezeichnet

In seiner aktuellen Ausgabe aus Mai zeichnete das Fachmagazin WirtschaftsWoche des Handelsblatt-Verlags die Kanzlei Bietmann als Top Kanzlei im Rechtsgebiet “Arbeitsrecht” aus. Außerdem listet die WiWo, Herrn Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Dr. Andreas Bietmann, unter den renommiertesten Anwälten für Arbeitsrecht auf. Im Praxisteam Arbeitsrecht der mittelständischen Sozietät Bietmann sind 12 Fachanwälte für Arbeitsrecht tätig. Mit diesen Auszeichnungen erreicht die Sozietät Bietmann eine Spitzen-Positionierung in Deutschland innerhalb des umkämpften Feldes der Arbeitsrechtsberatung.

Sozietät Bietmann überzeugt mit exzellenten Kompetenzen

Die überregional tätige Arbeits- und Wirtschaftsrechtskanzlei, mit insgesamt zehn Niederlassungen bundesweit, überzeugt mit exzellenten Kompetenzen in den Feldern: Führungskräfteberatung, Prozessarbeitsrecht, Restrukturierung- und Sanierung, Betriebsverfassungsrecht und Nachfolgeplanung. Die Auszeichnung erfreut neben der interdisziplinär arbeitenden Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei Bietmann auch Mandanten und Partner.

Erfahrene und fachlich versierte Berater zeichnen die 1990 gegründete Sozietät aus. Der persönliche Kontakt zu den Mandanten und die hohe Qualität der Beratung bilden die Grundlage für den Erfolg in der Mittelstandsberatung im Arbeitsrecht.

Mit 10 Niederlassungen setzt sich die Sozietät Bietmann seit über 25 Jahren für die Belange ihrer Mandanten in ganz Deutschland ein. Dabei versteht sich die Sozietät als moderner Dienstleister in direktem Kontakt zum Mandanten. Unter dem Motto “Dienstleistung unter einem Dach” bietet die Sozietät Rechtsanwälte, Fachanwälte, Steuerberater, Mediatoren im Bedarfsfall Journalisten aus Printmedien und elektronischen Medien, um so eine ganzheitliche Interessenvertretung für die differenzierten Anliegen der Mandantschaft zu sichern.

