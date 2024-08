Kai Wiechmann feiert 50 Jahre Exzellenz im Möbelhandel

50-jähriges Jubiläum

Kai Wiechmann, eine renommierte Adresse für englische Möbel und Teak Gartenmöbel, feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Gegründet im Jahr 1974, hat sich das Unternehmen zu einem führenden Onlinehändler in den Bereichen Premium Gartenmöbel und exklusive Indoormöbel entwickelt.

Von Anfang an standen die Unternehmenswerte, die dem Gründer Kai Wiechmann am Herzen lagen, im Mittelpunkt: bedingungslose Qualität, persönlicher Austausch, Top-Service und Kundenzufriedenheit. Seit dem Einstieg in den Online-Handel im Jahr 2001 wurden diese Werte erfolgreich in die digitale Welt übertragen und werden bis heute gelebt.

Das Firmenjubiläum wird nicht nur als Meilenstein gefeiert. Es ist auch ein herzliches Dankeschön an die treue Kundschaft. Im Rahmen der Feierlichkeiten bietet Kai Wiechmann besondere Jubiläumsrabatte an, welche direkt auf der Webseite zu finden sind: www.kai-wiechmann.de

Auf unserem Weg durch die Zeit haben wir viele Kunden kennengelernt, die zu wahren Freunden geworden sind. Das sind Schatzsucher, Individualisten und Gartenliebhaber – Menschen, die das Einzigartige schätzen! Die Familie Wiechmann und das gesamte Team blicken gespannt in die Zukunft und freuen sich darauf, auch in den nächsten 50 Jahren hochwertige Wohnkultur für drinnen und draußen zu kreieren.

Unser Dank gilt all unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern für ihr anhaltendes Vertrauen. Ihre Treue hat es uns ermöglicht, diesen wichtigen Meilenstein zu erreichen. Diesen Anlass feiern wir gemeinsam mit Ihnen!

Kai Wiechmann lädt Sie ein, Luxus für Heim und Garten zu erleben. Unser Sortiment reicht von edlen Teak Gartenmöbeln bis zu eleganten englischen sowie asiatischen Möbeln und hochwertigen Ledermöbeln. Genießen Sie unsere vielfältige Auswahl, die begeistert, und erleben Sie unseren liebevollen Kundenservice mit hanseatischem Charme.

Kontakt

Kai Wiechmann e.K.

Viktoria Schlecht

Am Diebsteich 55

22761 Hamburg

040 – 851 49 00



https://www.kai-wiechmann.de/

