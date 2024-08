Sichler Haushaltsgeräte Akku-Tisch-Ventilator & Vernebler VT-26.T

Kompakt & mobil: Sorgt überall für eine kühle Brise und Licht im Dunkeln

– Mobil einsetzbar dank Akkubetrieb

– Zuschaltbarer Ultraschall-Vernebler für hauchzarten Wassernebel

– Zuschaltbares LED-Ringlicht

– Zuschaltbare Oszillation für großflächige Luftstrom-Verteilung

Der Akku-Tisch-Ventilator mit Ultraschall-Vernebler von Sichler Haushaltsgeräte bietet eine flexible

Lösung für eine angenehme Luftzirkulation an heißen Tagen. Die Stärke des Luftstroms kann stufenlos

eingestellt werden. Eine zuschaltbare Ultraschallverneblungsfunktion ermöglicht zusätzlich die

Befeuchtung der Luft mit feinem Wassernebel.

Die Oszillationsfunktion sorgt für eine großflächige Verteilung des Luftstroms. So können gleich

mehrere Personen die frische Brise genießen.

Eine integrierte Ringbeleuchtung dient als Orientierungslicht bei Nacht oder als Ersatz für eine

Schreibtischlampe.

Durch den Akkubetrieb und die kompakte Bauweise ist der Ventilator mobil und für den Einsatz

unterwegs geeignet.

– Ideal für unterwegs dank Akkubetrieb und kompakter Maße

– Luftstrom-Stärke per Drehregler stufenlos einstellbar

– Zuschaltbarer Ultraschall-Vernebler für hauchzarten Wassernebel im Luftstrom

– Zuschaltbare Oszillation für optimale Luftstrom-Verteilung

– Zuschaltbares LED-Ring-Licht in tageslichtweiß

– Wassertank-Kapazität: 50 ml

– Maximale Luftgeschwindigkeit: 3,5 m/s

– Einfache Bedienung per Taste am Gerät

– Leistungsaufnahme: 7,5 W

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 4 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C

(Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 22,5 x 15 x 10 cm, Gewicht: 510 g

– Akku-Tisch-Ventilator VT-26.T inklusive USB-C-Ladekabel, 50-ml-Wasserflasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107433822

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7599-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7599-3036.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Sichler Haushaltsgeräte 2er-Set Akku-Tisch-Ventilator & Vernebler VT-26.T, Oszilation, LED-Ring, 1.200mAh

Sichler Haushaltsgeräte 4er Set Akku-Tisch-Ventilator & Vernebler VT-26.T, Oszilation, LED-Ring, 1.200mAh

