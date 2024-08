Die Corona-Pandemie hat Einfluss auf viele verschiedene Bereiche des Lebens genommen. Einer dieser Bereiche stellt dabei die Digitalisierung dar, welche sich während der Pandemie maßgeblich weiterentwickelt hat. Der Sammelband „Die Corona-Pandemie als Beschleuniger der Digitalisierung. Die Effekte der Corona-Krise auf Unternehmen, Messen und (Hoch-) Schulen“, welcher im Januar 2024 im GRIN Verlag erschienen ist, untersucht, inwiefern die Corona-Pandemie als Beschleuniger der Digitalisierung wirkte.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind vielfältig, auch in Hinblick auf die Digitalisierung. Viele Schulen und Unternehmen sahen sich gezwungen, schnelle Lösungen zu erarbeiten, um den alltäglichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Dies führte zu einer beschleunigten Digitalisierung, auf welche der Sammelband „Die Corona-Pandemie als Beschleuniger der Digitalisierung“ eingeht und unterschiedliche Aspekte und Bereiche herausarbeitet, in denen der Einfluss bis heute am stärksten zu verzeichnen ist.

Bereiche und Einflüsse der Digitalisierung während der Pandemie

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in verschiedensten Bereichen auffällig rasant beschleunigt. Der Sammelband „Die Corona-Pandemie als Beschleuniger der Digitalisierung“ zeigt in vier unterschiedlichen Texten, wie Schulen, Messen, Unternehmen, aber beispielsweise auch Sportvereine auf die Entwicklungen reagierten, um eine schnellere digitale Transformation umzusetzen. Dabei beleuchtet der Sammelband das Home-Office, den Einsatz von Virtual Reality im Messewesen sowie digitale Förderprogramme an Bayerns Schulen. Weiterhin findet das Thema der Prokrastination und die Auswirkungen dessen auf die akademischen Leistungen Aufmerksamkeit. Dieser Sammelband richtet sich somit an alle Führungskräfte, Unternehmer:innen, Lehrende und Bildungsexpert:innen, die maßgeblich von der Digitalisierung beeinflusst sind und nach neuen und nachhaltigen Möglichkeiten der digitalen Transformation suchen.

Das Buch ist im Januar 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-964-87735-2).

