Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie in der SPfL Spektrum Praxis

Körperliche Symptome und Beschwerden finden ihre Ursache oft in psychischen Belastungen. Herausfordernde Zeiten und der zusätzliche mentale Druck im Berufs- und Privatleben äußern sich im Körper und können teils schwere Erkrankungen hervorrufen. Gesundheitsexpertin Vivien Victoria Semper ist Gründerin der SPfL Spektrum Praxis mit mittlerweile 4 Standorten in Berlin und kennt die Probleme ihrer Patienten genau. Hand in Hand arbeiten Sie und Ihre Mitarbeiter:innen in den Bereichen Ergo- und Physiotherapie, Logopädie, medizinisches EMS Training und betriebliches Gesundheitsmanagement.

Ergotherapie

Mit der Ergotherapie können körperliche und seelische Erkrankungen therapiert und behoben werden. Oftmals handelt es sich dabei um Patienten, deren körperliche Funktionen durch eine Erkrankung verloren gegangen sind und mit Ergotherapie wiederhergestellt oder kompensiert werden können. Gerade für ältere Menschen bedeutet dies, die Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeiten zurückzugewinnen und die Lebensqualität damit deutlich zu verbessern. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Patienten wieder verstärkt am sozialen Leben teilhaben können. Schwerpunkte der Ergotherapie sind: Psychiatrie sowie Psychosomatik, Hand- und Arbeitstherapie, Neurologie sowie Pädiatrie.

Physiotherapie

Bei der Physiotherapie geht es vorrangig darum, die körpereigenen Heilungsprozesse zu beschleunigen und zu optimieren. Physiotherapeutische Behandlungen umfassen weit mehr als nur den Bewegungsapparat. Innere Organe und das Nervensystem profitieren ebenfalls von physiotherapeutischen Aktivitäten. Die Haltung und Bewegung des Körpers kann – wenn optimal eingesetzt – einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit leisten. Die Physiotherapie hilft dabei, die optimalen Bewegungsformen zu erlernen und dabei den Körper zu stärken. Davon profitieren Muskulatur, Knochen und die gesamte Stabilität des Bewegungsapparates. Die Therapie kann bereits im Säuglingsalter beginnen und bis ins hohe Alter fortgeführt werden.

Logopädie

Bei der Logopädie geht es darum, das Sprach- und Sprechvermögen bei Kindern und Erwachsenen zu optimieren. Die zwischenmenschliche Kommunikation ist ein wesentlicher Teil des sozialen Lebens des Menschen. Störungen in diesem Bereich können zu psychischen Beeinträchtigungen und zu sozialer Isolation führen. Daher gibt es in der SPfL Spektrum Praxis unter anderem folgende Behandlungsschwerpunkte: Sprach-, Sprech, Stimm- und Schluckstörungen. Speziell im Bereich der Sprachentwicklungsstörungen Artikulations-, Grammatikstörungen und Wortschatzeinschränkungen.

An insgesamt 4 Standorten der SPfL Spektrum Praxis für Lehre und Forschung UG in Buch, Karow, Weißensee und Blankenburg stehen Ihnen ein medizinisches Expertenteam mit Rat und Tat zur Seite. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Webseite https://spfl.de/

