Jeder Betrieb kann sich bewerben! Wettbewerb Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen 2025

Der in der Region etablierte Wettbewerb entwickelt sich weiter. Sponsoren erwarten wieder spannende Bewerbungen in der nächsten Wettbewerbsrunde.

Mit der begehrten Auszeichnung für besondere Leistungen als Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen, wird die besondere Arbeit engagierter Unternehmen gewürdigt. Seit Jahren bewerben sich Firmen der Region im etablierten Wettbewerb- und die Bewerberzahl wächst. Es wird nicht nur der begehrte Titel verliehen, sondern es winkt auch ein Preisgeld in Höhe von ca. 3000 Euro. Teilnehmende Unternehmen treten in zwei Kategorien an – für besondere unternehmerische Leistungen bei „Strategie & Marketing“ und ein sehr engagiertes „Soziales Engagement“. Neben der hohen Transparenz und die besondere Wahrnehmung in der Außendarstellung als Unternehmer des Jahres, ist die Vorbildfunktion ein interessanter Faktor im Wettbewerb.

Die Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Branchen und die erfahrene Jury machen diesen Wettbewerb so spannend. Entwickelt und initiiert wurde der Wettbewerb und seine Prozesse von der Unternehmensberatung APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen und den Unternehmerrunden Reutlingen und Eningen. Geschäftsführer Volker Feyerabend betreut die Jury und den Bewerbungs-, Auswertungs- und Gewinnprozess mit seinem Team.

So sind die Veranstalter auf die neuen Bewerber der Runde des Jahres 2024/2025 gespannt. Bisher waren 250 Unternehmen der Unternehmerrunden, der Firmen des Mentorenkreises des Reutlinger Spendenparlaments, des Gesundheitsforums und Firmen des Managerbund Reutlingen im Teilnehmerkreis. Nun können sich alle Unternehmen in der Region Reutlingen bewerben. Die Jury um den Vorsitzenden Volker Feyerabend mit Christiane Koester-Wagner, Vertreterin des Spendenparlaments zusammen mit Hansjörg Schühle, Vorsitzender des Mangerbundes Reutlingen, werden in dem anonymen Prozess sicher wieder viele Bewerbungen auswerten müssen. Eine Jury mit einschlägigen Fachkenntnissen aus verschiedenen Gebieten.

In der Region Reutlingen ist der Wettbewerb ein fester Baustein im Markt und starker Anreiz für die Unternehmen, sich zu engagieren – das zeigte auch die Resonanz im letzten Jahr. Gern wahrgenommen wird die erneute Bewerbungsmöglichkeit. Denn wer in den letzten Runden nicht gewonnen hat, kann es mit einer erneuten Bewerbung wieder versuchen. „Wir sind wirklich stolz viele innovative, leistungsstarke und sozial engagierte Unternehmen in der Region Reutlingen zu haben“ unterstrich Volker Feyerabend.

Hauptsponsoren des Wettbewerbes werden wieder die Unternehmensberatung, Werbe- und Presse-Agentur APROS Consulting & Services GmbH und der letztjährige Gewinner Ihre Zimmerei aus Metzingen sein. Die Geschäftsführer Joscha Hohnberg und Mario Müller gewannen in der Kategorie „Strategie und Marketing“. Ihr beeindruckendes Wachstum und der Neubau in Metzingen waren ausschlaggebende Faktoren bei der Auswahl der Jury. Und für Joscha Hohnberg war klar, dass er in dieser Runde sofort als Hauptsponsor dabei ist. „Die Auszeichnung als Gewinner und die Öffentlichkeitsarbeit des APROS Teams hat für uns eine immense Außenwirkung. Wir nutzen die Auszeichnung in der Werbung und hatten beispielsweise keine Probleme bei der Besetzung weiterer Stellen“. Und seine Story geht weiter, denn ein Videointerview mit den Hauptsponsoren ist gerade in der Mache.

Diesmal leistet einer der diesjährigen Preissponsoren, die MR Rolladen Rall GmbH, mit langjähriger Tradition im Bereich Sonnenschutz – einen erstaunlichen Beitrag zu den Preisen. „Ich freue mich schon heute darauf die Gewinner wertzuschätzen und bin schon gespannt, wer das sein wird“, so Geschäftsführerin Justina Foril.

Und der weitere Preissponsor, die Brecht Feinmechanik GmbH aus Wannweil – Produktionsdienstleister für Zeichnungsteile, mit CNC Bearbeitung, Wasserstrahlschneiden für Metall und Kunststoff – steht voll und ganz hinter der Ausschreibung. Das Führungstandem Johannes Matheis und Hans Wellmann ergänzt: „Besondere Gewinner auszuzeichnen, in einem anonymen und unabhängigen Bewertungsprozess ist etwas, mit dem man die Entwicklung des Marktes in der Reutlinger Region unterstützt.“

Auch sollen mit der Initiative „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ Kooperationen und Netzwerke gestärkt, die Wirtschaftsentwicklung und das intensive Engagement der Firmen gefördert und transparent gemacht werden.

Über Jahre ist der nachhaltige Erfolg, der bisher ausgezeichneten Teilnehmer bemerkenswert. Und daher wird, so hofft man, der Wettbewerb auch in der diesjährigen Runde sicherlich weiteren Zulauf finden, denn der Ruf ist beispielhaft.

Weitere Informationen:

www.Unternehmer-Reutlingen.de/Initiativen/Unternehmer-des-Jahres

www.Managerbund-Reutlingen.de

www.Spendenparlament-Reutlingen.com

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

www.ihre-zimmerei.com

www.rall-gruppe.de

www.brecht-feinmechanik.de

www.TOP-Sozial.de

www.APROS-Consulting.com

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911



https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.