itelligence: Virtueller Messestand statt LogiMAT – ein erfolgreiches Experiment

Nach der Absage der diesjährigen LogiMAT in Stuttgart konnte die itelligence AG erfolgreich das Konzept eines ” Virtuellen Messestands” umsetzen. Zum Auftakt, am 10. März 2020, präsentierten Logistik-Experten der itelligence AG in Live-Vorträgen über Videokonferenzsysteme via Internet Neuheiten der Logistik-Branche. Die Themen reichten dabei von der SAP Supply Chain bis zu itelligence-Lösungen im Logistik-Bereich. Bei Kunden und Interessenten fand das Angebot große Aufmerksamkeit.

Rund 1.000 Mal wurde auf den virtuellen Messestand bereits am ersten Messetag zugegriffen, um an den Videokonferenzen teilzunehmen oder sich die Inhalte im Nachgang herunterzuladen. Aufgrund dieser positiven Erfahrung, plant itelligence das Konzept des virtuellen Messestands nun weiter auszubauen.

Oliver Schöps, Head of Sales Products & Cloud Solutions bei itelligence: “Die enormen Zugriffszahlen und Teilnehmer am virtuellen LogiMAT-Messestand bestätigen deutlich, dass ein virtuelles Programm den persönlichen Kontakt zwar nicht ersetzen kann, das Format aber sehr gut und gerne angenommen wurde. Aufgrund der für uns so deutlichen Nachfrage, werden wir unsere virtuelle Messe weiterhin für unsere Kunden online bereitstellen und sie in den nächsten Tagen und Wochen um weitere Themen und Inhalte aus der Logistik ergänzen.”

Auf dem virtuellen Messestand stehen die nachfolgenden Vorträge und Videos bereits zum Download bereit:

Teil 1: KEP- und Spediteurs-Anbindung direkt an SAP mit der Versandlösung it.x-press

Teil 2: Digital Supply Chain mit SAP EWM

Teil 3: Die Packtischlösung der nächsten Generation – it.x-packIT für SAP ERP, S/4HANA und EWM

Teil 4: Digitales Gefahrstoff- und Gefahrgutmanagement mit der it.DGM-Suite

Teil 5: Digital Supply Chain mit SAP TM

Teil 6: Exportweltmeister Deutschland – Sanktionslistenprüfung und Zollanmeldung direkt aus SAP mit der itelligence Produkt Suite

Weitere Logistik-Themen, Videos und Demos folgen in den kommenden Tagen. itelligence wird über weitere Neuerungen auf den Social-Media-Kanälen und der nun bekannten Landingpage zum virtuellen Messestand berichten.

itelligence

Die itelligence AG verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.

Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen – und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin “brand eins” gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 1,040 Mrd. Euro.

www.itelligencegroup.com

Kontakt

itelligence AG

Silvia Dicke

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

0521 91 44 800

anfrage@itelligence.de

https://itelligencegroup.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.