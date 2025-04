IT-Berufe im Fokus: Girls‘ Day bei ELO wieder ein voller Erfolg

Mehr als 25 Teilnehmerinnen informierten sich bei ELO über das Berufsfeld IT:

Stuttgart, 04.04.2025 – Nach einem sehr erfolgreichen Start im

vergangenen Jahr hat der Stuttgarter Softwarehersteller für Enterprise-

Content-Management (ECM) ELO Digital Office auch in diesem Jahr

wieder am bundesweiten Girls‘ Day teilgenommen. Hierbei stellte das

Unternehmen ein breites Spektrum an Berufsfeldern im IT-Kontext vor.

Das Programm lud die Teilnehmerinnen im Alter von 12 bis 18 Jahren

zum Reinschnuppern, Mitmachen und Fragenstellen ein. Die

ausgeschriebenen Plätze waren daher auch einmal mehr restlos

ausgebucht.

In der Stuttgarter Unternehmenszentrale bündelt ELO sämtliche

Bereiche, die zur Entwicklung der Softwarelösungen benötigt werden:

von der bedarfsorientierten Marktanalyse und dem Business

Development über die Bereiche Entwicklung, User Experience und

Consulting bis hin zur Vermarktung des fertigen Produkts. All diese

Fachbereiche präsentierten sich im Rahmen des Girls‘ Day den

interessierten Teilnehmerinnen. Zudem informierte der Personalbereich

über die Chancen und Möglichkeiten, ein Praktikum oder gar eine

Ausbildung bzw. ein duales Studium bei ELO zu absolvieren.

Bei der Vorstellung der einzelnen Bereiche lag der Schwerpunkt jeweils

auf den IT-technischen Aspekten. So konnten die Schülerinnen an einer

Station sogar ihre ersten eigenen Programmierungen vornehmen – aber

auch Techniktrends wie Künstliche Intelligenz, nutzerfreundliche

Softwareprogrammierung und weitere Themen kamen altersgerecht zur

Sprache. Alles in allem bekamen die Teilnehmerinnen ein umfassendes

Bild von den vielen Möglichkeiten, beruflich in einem modernen

Softwareunternehmen tätig zu sein.

Wichtige Impulse für die Karriereentscheidungen junger Frauen

Dementsprechend positiv fiel auch das Fazit von ELO CEO Karl Heinz

Mosbach aus: „In diesem Jahr war die Veranstaltung wieder ein voller

Erfolg. Ich freue mich, dass unsere Arbeit auch bei dieser Zielgruppe

bereits auf so viel Interesse stößt und dass sich viele junge Frauen einen

Weg in die IT vorstellen können. Auch wenn wir bereits viel erreicht

haben, ist immer noch einiges zu tun, bis dieser Karriereweg Frauen

genauso anspricht wie Männer. Wir hoffen, mit unserem Konzept hier

wichtige Impulse setzen zu können. Ich würde mich freuen, wenn sich

einige der Schülerinnen später einmal aufgrund der Erlebnisse des

heutigen Tages für das Berufsfeld IT entscheiden.“ Nach der wiederholt

positiven Resonanz plant ELO, den Girls‘ Day im kommenden Jahr auch an

weiteren Standorten anzubieten.

Was ist der Girls‘ Day?

Mit dem Girls‘ Day bemüht sich eine breite Trägerschaft unter

Federführung des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und

Jugend sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung seit

einigen Jahren darum, Mädchen und junge Frauen für Berufsfelder aus

dem MINT-Spektrum (MINT: Mathe, Naturwissenschaften, IT, Technik)

zu begeistern, die traditionell als „Männerberufe“ angesehen werden.

So sollen Geschlechterklischees aufgebrochen und abgebaut werden.

Weitere Informationen: www.girls-day.de