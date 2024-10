ISA New Campus: Bauplan für nachhaltigen Campus öffentlich vorgestellt

Bedeutender Meilenstein für die International School Augsburg

Augsburg, 15. Oktober 2024 – Am 08. Oktober feierte die International School Augsburg (ISA) mit rund 200 Gästen den Fortschritt der Planungen ihres neuen Schulcampus. Im Mittelpunkt des Oktoberfests stand die Bedeutung von internationaler Bildung und innovativem Schulbau für die Region und darüber hinaus. Neben Eltern, Lehrern und Absolventen nutzten Partner, Politik, Investoren und Pressevertreter die Möglichkeit, sich über die Pläne zu informieren. Dr. Fabian Mehring, Staatsminister für Digitales, und Stefan Behnisch vom renommierten Architekturbüro Behnisch betonten in ihren Vorträgen die Chancen von Investition in Bildung und die Bedeutung der ISA für die Region.

Das Oktoberfest der ISA markierte den Abschluss einer umfassenden Vorplanungsphase des neuen Campus. Erst kürzlich hatten der Stadtrat der Stadt Gersthofen und der Aufsichtsrat der ISA mit ihren Entscheidungen zum Erbpachtvertrag und zur Entwurfsplanung den Weg für die nächsten Schritte freigemacht. 2025 soll das Projekt mit den Abrissarbeiten beginnen und im Schuljahr 2027/2028 abgeschlossen sein. Während der Veranstaltung wurde neben den Plänen für den neuen Campus auch das Konzept der Schule sowie seine Bedeutung für die Bildungsregion hervorgehoben. Nach dem offiziellen Rahmenprogramm hatten die Gäste die Möglichkeit, sich untereinander und mit Vertretern der Schule auszutauschen.

Innovative Konzepte für die Bildung von Kindern und Jugendlichen

Schulleiterin Dr. Jessamine Koenig, Gründungsschulleiterin Cathie Mullen, Alumnus Philipp Lenz und Mina Cil aus der 12. Klasse nutzten die Chance, die Geschichte der ISA zu beleuchten und das Bildungskonzept und dessen Bedeutung für ihre Schülerinnen und Schüler in den Vorträgen hervorzuheben. Zentrales Element des pädagogischen Konzeptes der ISA ist das IB Learner Profile. Dieses zielt nicht nur auf akademische Fähigkeiten, sondern auch auf persönliche und soziale Kompetenzen ab. Es fördert Werte wie Offenheit, Neugier und soziale Verantwortung und regt Schülerinnen und Schüler dazu an, kritisch zu denken, Herausforderungen offen gegenüberzustehen und respektvoll mit anderen umzugehen.

Durch den Einbezug des IB Learner Profiles zielt die ISA auf die ganzheitliche Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler ab. Innovative Lernkonzepte, digitale Lernplattformen und die technisch – wissenschaftliche Ausstattung fördern dieses Ziel. Mit ihren digitalen Angeboten fördert die Schule die individuellen Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler bestmöglich und bereitet sie zugleich auf das Leben und Arbeiten in einer von Digitalität geprägten Gesellschaft vor.

Dr. Fabian Mehring, Staatsminister für Digitales: „Unsere ISA ist nicht nur eine großartige Schule mit einer hoch motivierten Schulfamilie, sondern längst auch zu einem echten Standortfaktor für die Metropolregion Augsburg geworden. Auf den globalen Zukunftsmärkten der Digitalwirtschaft tobt der Wettbewerb um die besten Köpfe. Wir wollen Bayern zu einem Premium-Standort für die Zukunftstechnologien entwickeln und die Champions des KI-Zeitalters in unser Land holen. Unsere internationale Schule macht uns dabei zu einem attraktiven Standort für die Top-Experten aus der ganzen Welt. Zeitgleich stattet unsere ISA junge Menschen besonders gut mit denjenigen Kompetenzen aus, die gebraucht werden, um die digitale Zeitenwende aktiv zu gestalten.“

Baupläne für zukunftsfähigen Campus

Höhepunkt des Abends war die Vorstellung der Baupläne für den neuen klimaneutralen Campus der Schule durch das renommierte Architekten-Team Behnisch. Sie stellten durch 3D-Visualisierungen anschaulich dar, wie das in die Jahre gekommene Gebäude des ehemaligen Paul-Klee-Gymnasiums kernsaniert werden soll.

Geplant sind außerdem Neubauten für die Turnhalle und einen Anbau, in dem die Vorschule der ISA ihren Platz finden soll. Durch Solarpaneele, Stromspeicher und energieeffiziente Technologien soll der Campus zumindest die CO2-Neutralität erreichen. Durch diese Maßnahmen setzt der neue Campus der ISA neue Maßstäbe im nachhaltigen Schulbau.

Bildung als Investition in die Zukunft

Die ISA rechnet für das innovative und nachhaltige Bau- und Sanierungsprojekt mit Kosten in Höhe von 42-45 Millionen Euro, wovon ein großer Teil durch den Freistaat Bayern gefördert wird. Durch die Investition erfährt die ISA als börsennotiertes, gemeinnütziges Bildungsunternehmen eine deutliche Wertsteigerung. 2021 ging die International School Augsburg als erste Bildungsaktie am deutschen Kapitalmarkt einen einmaligen, zukunftsweisenden Weg für die private Investition in Bildung.

„Bildung ist Deutschlands einziger „Rohstoff“! Mit privater Investition in Bildung, wie in die ISA Bildungsaktie, können Kapitalanleger und Anlegerinnen einen wichtigen Beitrag zum Engagement des Staates leisten, dass deutsche Bildung wieder internationale Spitzenplätze erringt“, so Marcus Wagner, kaufmännischer Vorstand der International School Augsburg.

Engagierte Partner gesucht

Knapp 600 Aktionäre beteiligen sich bereits mit einer Investition an der ISA. Nun hofft die Schule auf weitere Investoren, die nicht nur den Bau des neuen Campus, sondern auch die Zukunft der ISA nachhaltig unterstützen.

Interessierte finden auf der Investoren-Website der ISA weitere Informationen:

https://Investor.isa-augsburg.com

Die International School Augsburg (ISA) bietet seit ihrer Gründung erstklassige internationale Bildung, basierend auf den Grundsätzen des International Baccalaureate (IB). Ziel ist es, junge Menschen zu formen, die sich der globalen Verantwortung und ihrer Rolle in einer vernetzten Welt bewusst sind.

