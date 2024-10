Interdisziplinäre Zusammenarbeit für sichere Bauprojekte

Jens Gruneberg zeigt, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit in sicherheitsrelevanten Bauprojekten Effizienz steigert und nachhaltige Lösungen schafft.

In der Bau- und Elektrobranche ist eine enge Abstimmung zwischen verschiedenen Fachdisziplinen unerlässlich, um komplexe Projekte effizient und sicher umzusetzen. Besonders bei sicherheitsrelevanten Projekten wie der Planung von Brandschutz- und Sicherheitssystemen zeigt sich, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht nur zu besseren Ergebnissen, sondern auch zu einer erheblichen Reduzierung von Risiken und Kosten führt. Frühzeitige Kommunikation zwischen Architekten, Elektroplanern und Sicherheitsexperten bildet die Basis für maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen, die den hohen Anforderungen moderner Bauprojekte gerecht werden.

Jens Gruneberg, Geschäftsführer der GBTS Group, einem herstellerunabhängigen Dienstleister für Gebäudetechnik, betont die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Architekten, Elektroplanern und Fachplanern für Sicherheitstechnik, um Projekte nicht nur erfolgreich, sondern auch zukunftssicher zu gestalten. „Eine enge, frühzeitige Abstimmung zwischen den beteiligten Disziplinen ist der Schlüssel zu einem durchdachten und effizienten Projekt“, erklärt er. „Unser Ziel ist es, die technischen und gestalterischen Anforderungen unserer Kunden in Einklang zu bringen und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten.“

Insbesondere in Projekten, bei denen Sicherheitsaspekte eine zentrale Rolle spielen, wie beispielsweise im Brandschutz oder der Planung von Einbruchmeldeanlagen, sei eine enge Zusammenarbeit essenziell. Architekten, Elektroplaner und Fachplaner für Sicherheitstechnik arbeiten Hand in Hand, um die technischen Anforderungen mit den gestalterischen Vorgaben abzustimmen. Auf diese Weise lassen sich teure Nachträge und unnötige Verzögerungen vermeiden. Darüber hinaus betont der Experte für Gebäudesicherheit und die Planung von Bauvorhaben die Notwendigkeit, Kundenanforderungen frühzeitig zu analysieren. Eine detaillierte Bestandsaufnahme der baulichen und technischen Gegebenheiten bilde die Grundlage für eine maßgeschneiderte Lösung, die sowohl sicherheitstechnische als auch wirtschaftliche Ansprüche erfüllt. „Nur durch eine umfassende Bedarfsanalyse können wir maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden“, so Gruneberg weiter.

In sicherheitsrelevanten Bereichen sei die Einbindung von Spezialisten unverzichtbar. Während Elektroplaner und Architekten häufig ein breites Fachwissen mitbringen, erfordere die Sicherheitstechnik oft tiefgehendes Spezialwissen. Aus diesem Grund arbeitet die GBTS Group eng mit externen Fachplanern zusammen, um sicherzustellen, dass alle sicherheitstechnischen Systeme fachgerecht geplant und implementiert werden. Die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitenden und die Nutzung aktueller technischer Entwicklungen sind für die GBTS Group ein zentrales Element, um stets Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik anzubieten.

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Umsetzung sicherheitsrelevanter Projekte ist laut Jens Gruneberg die Einhaltung aller geltenden Normen und Vorschriften. Sicherheitslösungen müssen nicht nur technisch einwandfrei, sondern auch rechtlich abgesichert sein. Der Geschäftsführer betont: „Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist für uns ein Muss. Wir legen größten Wert auf eine sorgfältige Dokumentation und Qualitätssicherung während des gesamten Projektverlaufs.“ Nur so könne gewährleistet werden, dass die geplanten Sicherheitsmaßnahmen den höchsten Anforderungen entsprechen und den Kunden langfristig einen Mehrwert bieten.

Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit werden Projekte sicherer und effizienter gestaltet. Die Kombination von Fachwissen, Erfahrung und einer intensiven Kundenbetreuung bildet für die GBTS Group die Grundlage für nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen, die den aktuellen und zukünftigen Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Dabei wird nicht nur auf technische Exzellenz gesetzt, sondern auch auf eine transparente Kommunikation mit den Kunden, um Missverständnisse zu vermeiden und die Projektziele effizient zu erreichen.

Die GBTS Group – Gruneberg Building Technology Solutions – ist herstellerunabhängiger Dienstleister für Gebäudetechnik. Von der Sicherheitstechnik und der Elektrotechnik über Heizung, Sanitär und Klimatechnik bis zur IT-Infrastruktur bieten wir die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen in einem einzigen Unternehmen an. Die GBTS Group besteht aus der Gruneberg Gebäudetechnik GmbH und der GBTS-Plan GmbH. Während erstere von der Planung bis zur Realisierung von Projekten alles aus einer Hand und zusätzlich die Wartung und den Service für die verbaute Technik gerne übernimmt, handelt es sich bei letzterer um eine Planungsgesellschaft für Sicherheitstechnik. Sie berät Kunden in allen Bereichen der Sicherheitstechnik, plant diese individuell auf jeden Kunden zugeschnitten, begleitet Kunden zuverlässig bei Ausschreibungen und überwacht die Installation bis hin zur Abnahme der Gewerke.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und Eigenheime smarter und sicherer zu machen und unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen. Als Ratgeber, Macher und Gestalter ist es unser oberstes Ziel, die bestmöglichen Lösungen für Ihre Projekte zu entwickeln. Dabei behalten wir stets das große Ganze im Auge. So beraten wir Sie ehrlich, optimal und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten für mehr Zukunftsstabilität.

