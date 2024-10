Innovative KI- und Security-Features: STARFACE 9 ab sofort verfügbar

Neues Release punktet bei Anwendern und Admins mit der Einbindung von KI und zusätzlicher Sicherheit für Telefonie-Lösung / STARFACE 9 steht für alle STARFACE Clouds sowie für Kunden mit Update-Vertrag ab sofort zum Download bereit

Karlsruhe, 30. Oktober 2024. Ab sofort ist für die STARFACE UCC-Plattformen das neue Update STARFACE 9 verfügbar. Das aktuelle Release der UCC-Plattform STARFACE bietet Administratoren und Anwendern eine Vielzahl innovativer Funktionalitäten – und punktet unter anderem mit der Einbindung neuer KI-Integrationen und Security-Features sowie einer hochwertigen User Experience.

„Administratoren und Anwender schätzen an unseren Plattformen vor allem das breite Feature-Set, die einfache Usability und die offenen Schnittstellen – und genau diese drei Bereiche haben wir auch beim neuen Major Release in den Fokus gerückt“, erklärt Christoph Scheuermann, Leiter des Produktmanagements bei STARFACE. „Besonders stolz sind wir dabei auf die neu entwickelte OpenAI-Integration, die unseren Partnern unzählige neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von STARFACE eröffnen. Aber auch die starken Security-Features der Plattform setzen ganz neue Maßstäbe im Markt – und werden unseren Partnern dabei helfen, sich klar vom Wettbewerb zu differenzieren.“

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

KI-Modulfunktionen im STARFACE Moduldesigner – die Kommunikation wird smarter!

STARFACE 9 erweitert den Moduldesigner um modernste KI-Technologie: Über die neue OpenAI-Schnittstelle stehen Funktionen wie Speech-to-Text (STT), Text-to-Speech (TTS) und ein KI-gestützter Chat zur Verfügung, um Kommunikationsprozesse zu verbessern und die Effizienz zu steigern. Wichtig für Kunden mit hohen Anforderungen an die Datensicherheit: STARFACE 9 basiert auf dem hochsicheren Service „Whisper“ und ist damit durchgehend datenschutzkonform.

CSTA und Multiline-TAPI für mehr Integrationsoptionen von 3rd-Party-Lösungen

STARFACE 9 wurde um eine dedizierte CSTA-Schnittstelle und eine neue Multiline TAPI für mehr Flexibilität bei der Integration von 3rd-Party-Diensten erweitert. So stellen Unternehmen die Weichen, um die marktführenden UCC-Plattformen von STARFACE einfach und schnell mit komplementären UCC-Technologien zu kombinieren.

Maximale Sicherheit in der Telefonie

Ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung von STARFACE 9 war die Sicherheit der Telefonie, die in mehrfacher Hinsicht verbessert wurde:

– Schutz für Desktop-Geräte durch die Telefon-PIN: Mit STARFACE 9 wurde die Sicherheit der Tischtelefone verbessert. Die Geräte können jetzt durch eine persönliche Telefon-PIN geschützt werden. Dabei kann der Administrator die PIN-Nutzung künftig auf Knopfdruck global für die gesamte PBX aktivieren.

– Sicherer Administrator-Login mit Multi-Faktor-Authentifizierung: Der neue Admin-Login basiert auf OAuth und ermöglicht die sichere Anmeldung über externe Identity-Management-Systeme wie Microsoft Entra ID (ehemals MS Azure AD) oder Google Identity. Die Integration von Identity-Management-Systemen und die Implementierung starker Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für Administratoren sind entscheidend für die erhöhte Sicherheit privilegierter Benutzer.

– Umfassende Unterstützung von Microsoft als E-Mail-Provider: Administratoren können Anmeldedaten jetzt über externe Identity Provider wie Microsoft 365/Entra ID verwalten. Dies ermöglicht die Nutzung von Single-Sign-On (SSO) und die Aktivierung von Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für mehr Sicherheit.

Schrittweise Modernisierung des Admin-Bereichs

Die breite Feature-Palette von STARFACE 9 geht nicht zu Lasten der Usability – im Gegenteil. Im Rahmen des Updates wurde die Modernisierung der Admin-Oberfläche begonnen, um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

Neu in den STARFACE Desktop Apps

Im neuen Release wurden auch die STARFACE Desktop-Apps in vielen Details verbessert und um neue Funktionen ergänzt. So gibt es für Windows-Nutzer ein neues Outlook Add-In, das die Kompatibilität mit der aktuellen Outlook-Version sicherstellt. Mac-Nutzer können jetzt auf eine kompakte Ansicht, inspiriert von der Quick Access Bar, umschalten. Zudem steht beiden Nutzergruppen eine helle und eine dunkle Designoption zur Verfügung.

STARFACE 9 ist ab sofort verfügbar und steht für alle STARFACE Clouds sowie für alle Kunden mit Update-Vertrag über die Administratoroberfläche zum Download bereit. Mehr zum neuen Release erfahren interessierte Leser unter www.starface.com.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der STARFACE Group, zu der auch die estos GmbH aus Starnberg gehört.

