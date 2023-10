Innovative Gobo Strahler: Werbebotschaft neu definieren

Innovative Beleuchtungslösung für die Werbung: Der Gobo Projektionsstrahler für die Stromschiene

Berchtesgaden 23.10.2023

Eine neue Werbebeleuchtung ist da, und sie heißt Gobo Projektionsstrahler für Stromschienen.

Dieses bahnbrechende Beleuchtungssystem verspricht eine neue Ära der kreativen Werbung in Geschäften, Einkaufszentren und öffentlichen Räumen.

Mit seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und beeindruckenden Funktionen revolutioniert der Gobo Projektionsstrahler die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Botschaften präsentieren.

Der Gobo Projektionsstrahler für die Stromschiene wurde entwickelt, um die Aufmerksamkeit von Kunden auf sich zu ziehen und ein unvergessliches Einkaufserlebnis zu schaffen. Dieses innovative Produkt bietet zahlreiche Vorteile:

Anpassbare Projektionen: Mit einer breiten Palette von Gobos (Grafiken und Designs) werden Unternehmen ihre Botschaften, Logos und Werbebotschaften schnell anpassen. Dies ermöglicht es, saisonale Angebote, Sonderaktionen und Markenidentität auf eindrucksvolle Weise darzustellen.

Hervorragende Lichtqualität: Der Gobo-Projektionsstrahler erzeugt ein helles und gleichmäßiges Licht, das Farben und Details in den Projektionen präzise wiedergibt. Dies sorgt für eine beeindruckende visuelle Präsentation für Ihre Werbebotschaft.

Einfache Installation: Das System ist in eine Stromschienen zu integrieren und erfordert keine aufwändige Installation. Dies ermöglicht eine schnelle Umsetzung und minimierte Ausfallzeiten.

Energiesparend: Mit modernster LED-Technologie ist der Gobo- Strahler äußerst energieeffizient und ist eine Kostengünstige gezielte Werbung. Die hochwertige Verarbeitung der LED Explorer Gobostrahler garantieren geringe Wartungskosten und eine langfristige Investitionssicherheit.

Der Gobo Strahler für die Stromschiene eignet sich ideal für Museen, Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants,Veranstaltungsorte und Messen, an denen auffällige Werbebotschaften benötigt werden. Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Mit diesem Produkt werden Unternehmen ihre Werbebotschaften auf kreative Weise kommunizieren und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen. Die Zukunft der Werbebeleuchtung ist mit Stromschienenstrahler neu erfunden.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten und den Gobo Projektionsstrahler für die Stromschiene in Aktion zu sehen.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Lebensmittelgeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://www.led-explorer.de

