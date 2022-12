Innovative Beleuchtungslösung für Tankstellen kommt aus Bayern

Innovatives Leuchtmedium maßgeschneidert für Tankstellenshops

Ein Unternehmen aus Süddeutschland stellt mit dem Stromschienenstrahler Chamäleon ein innovatives

Leuchtmedium maßgeschneidert für Tankstellen-Shops und Verkaufsräume vor.

Das LED System wird zusammen mit einem neuartigen Odenwald Modul angeboten. Dies ermöglicht dem Tankstellenbetreiber eine

flexibel Handhabung im Verkaufsbereich.

Wo einst der Strahler nichts weiter war, als ein Reflektor mit einer Funktion und einem Lichtpunkt, hat das Unternehmen LED Explorer GmbH mit dem neuen

Stromschienenstrahler Chamäleon, ein weltweit einzigartiges System entwickelt, das funktionell alles bietet, was zur Ausleuchtung großer oder

kleiner Ausstellungsräume notwendig ist.

Das optimale Ausleuchten von Verkaufsflächen und Tankstellen-Shops ist keine Angelegenheit, die dem Zufall überlassen wird, sondern

hochwertigen Techniken. Doch trotz teurer Markenleuchten und Spots beklagten Tankstellenpächter, dass sie mit herkömmlichen

Strahlern und Spots schnell an die technischen Grenzen stießen.

Eine Problematik, der die Lichtexperten von LED Explorer GmbH angenommen

haben. Chamäleon wurde explizit für die Tankstellen Shops und digitale Zukunft konzipiert erklärt Karl Heinz Thias, Entwickler von LED Explorer

GmbH. Das System ist via Smartphone & Co. intelligent steuerbar, ein ressourceneffizientes Produkt und nahezu unverzichtbar für den Retail-Bereich.

Hier werden zwei Punkte mit einem System ausgeleuchtet werden, geeignet für Regale in Tankstellen.

Weitere Vorteile des Chamäleon LED Strahlers

Der Chamäleon LED Stromschienenstrahler bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und lässt sich generell flexibler einstellen als herkömmliche Strahler. Der große Vorteil des patentierten Systems liegt in den zwei Reflektoren, die nicht zusammen um die Hochachse einstellbar

sind, sondern sich deutlich weiter als andere Modelle zueinander neigen.

Steuerung der Chamäleon LED-Strahler mit der ibeacon Technologie

Apple-Nutzer werden die neue Apple-Entwicklung iBeacon kennen. Sie ist eine standortbasierte App zur Ermittlung von gezielten

Produktinformationen. Da die LED 3-Phasen-Strahler den gesamten Bereich einer Laden- oder Ausstellungsfläche abdecken, bietet sich

hier dieses Tool an. Kunden erhalten über diesen Weg bequem Produktinformationen in der Tankstelle wie Mitteilungen über Sonderangebote,

temporäre Aktionen, Gewinnspiele, neue Rabattaktionen werden übermittelt.

So wird der Tankstellenbesuch zum Erlebnis. Tankstellenbetreiber haben die Möglichkeit den neuen Stromschienenstrahler mit einem Schienensystem zu kaufen oder zu mieten.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Ladengeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

Firmenkontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676

info@led-explorer.de

https://www.led-explorer.de

Pressekontakt

LED Explorer GmbH

M. Meck

Gmundberg 7

83471 Berchtesgaden

08652-9790676

info@led-explorer.de

https://www.led-explorer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.