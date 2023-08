Innovationsführer cbs zeichnet Vorzeigeprojekte im SAP-Umfeld aus

cbs Innovation Award geht an sieben Gewinner, die mit ihren Vorhaben echte Mehrwerte für den Kunden erzeugen

Heidelberg, 09. August 2023 – cbs Corporate Business Solutions hat auf dem Summer Summit innovative Vorzeigeprojekte offiziell ausgezeichnet. Innovationen geben dem Unternehmenskonzept der Heidelberger die Schubkraft. Die Innovationsenergie der Beraterinnen und Berater ist es, die cbs immer wieder nach vorne bringt – dieses Engagement möchte das Beratungshaus mit dem Innovation Award belohnen. Das Team um Hendrik Sander und Roland Werp gewann diesmal den cbs Innovation Award im Bereich „First Mover“. Für den finnischen Chemiekonzern Kemira haben die Experten die neue Datenmanagement-Lösung SAP Datasphere implementiert, die viele neue Features wie etwa Realtime-Abfragen und eine Self-Service-Readiness für Business Anwender ermöglicht. Zudem erhielt das cbs-Projektteam, das die globale Business Transformation bei Kemira realisierte, einen Lighthouse-Award.

Die weiteren Auszeichnungen gingen an die „Product Data Transformation Platform“ für den Hausgerätehersteller Miele, eine automatisierte Lager-Verwaltungs-App bei der Gates Corporation, ein Cross-System Order Tracking Management beim Sportartikelproduzenten Puma, das E-Reporting Cockpit vom cbs E-Invoicing-Team für die Behördenkommunikation in Rumänien sowie die Selective Data Transformation nach SAP S/4HANA beim amerikanischen Fleischproduzenten JBS Foods.

Neueste Technologien, Geschäftsmodelle, Konzepte und Methoden zu erschließen, um innovative Kundenlösungen zu schaffen, ist ein Ursprungsantrieb von cbs. Seit je her stehen Innovationen im Mittelpunkt des Wirkens der Heidelberger Unternehmensberatung.

„Innovation basiert für uns auf der folgenden Maxime: Sie muss einen Mehrwert erzeugen, explizit für den Kunden entwickelt werden und durch die Nutzung einer Neuheit zum Tragen kommen, das kann ein neuer Geschäftsprozess, eine einzigartige Methode oder eine neue Technologie sein. Alle Preisträger erfüllen diese Voraussetzungen in hohem Maße. Als Innovationsführer freuen wir uns, diese besonderen Lösungen präsentieren zu können“, erklärt Lars Kehrel, Head of Solution Management bei cbs.

„In jedem dieser Projekte stecken zahllose Stunden des Teamworks und der harten Arbeit, neue Ideen zum Leben zu erwecken. Jede Auszeichnung ist auch ein Beweis für die Stärke unserer ´Power of Orange“ – das ist unsere einzigartige Kultur und unser Engagement, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen“, lobt Holger Scheel, Geschäftsführer bei cbs.

„Den nächsten strategischen Entwicklungsschritt, den Unternehmen gehen, nennen wir NEXT ONE. Er schafft die optimale Verbindung aus einem soliden globalen Fundament (ONE) und wertschöpfenden Innovationen (NEXT). Das Resultat sind echte Wettbewerbsvorteile und ein neues Niveau an Agilität, das resiliente Unternehmen heute benötigen“, erläutert Kehrel.

„Die innovativsten Projekte werden eine große Wirkung im Markt erzielen und eine hohe Sichtbarkeit in der SAP Industry Community erreichen. Wir planen die Durchführung von Customer Co-Innovation Events und Kampagnen zusammen mit den Kunden, die von diesen Projekten profitieren. Diese führenden Praxisbeispiele werden unser Portfolio zusätzlich bereichern“, erklärt cbs-Geschäftsführer Scheel.

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt: Hochinnovative Industriekunden, mit denen wir viel gemeinsam haben. Wir teilen den Antrieb, die Werte und die Kultur. Als Entwicklungsplattform für hochqualifizierte Berater wollen wir in unserem Markt der beste und innovativste Partner unserer Kunden sein.

Mit der Erfahrung aus mehr als 3.000 internationalen Projekten und mehr als 25 Jahren Marktpräsenz sind wir der Hidden Champion für digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen. 70 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region vertrauen uns. Mit NEXT ONE schaffen wir die nächste Generation der Unternehmenslösungen für die Champions der Fertigungsindustrie.

cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.200 Mitarbeiter am Stammsitz in Heidelberg, an weiteren deutschen Standorten (unter anderem Hamburg, Berlin, Dortmund, Rhein-Main, Stuttgart, Freiburg, München) und internationalen Niederlassungen (darunter Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Singapur, Malaysia). Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.

