Neu bei der BAGA Bildungsakademie: Zertifizierte Fachkunde für EMF-S mit C-Lizenz

NiSV Kombi-Modul an 5 Schulungsstandorten

Sauerlach, 27. Juli 2023 – Die BAGA Bildungsakademie bietet seit Juli 2023 auch die zertifizierte NiSV Fachkunde für EMF-S an. Das Modul komplettiert das Weiterbildungsprogramm des anerkannten Bildungsträgers und richtet sich speziell an Teilnehmende aus dem Kosmetik- und Wellnessbereich sowie EMS-Trainer. In Kombination mit der EMF-S Fachkunde erwerben diese die von der NiSV geforderte Trainerqualifikation mit 120 Unterrichtseinheiten in Form der Trainer C-Lizenz gleich mit.

In der EMF-S Fachkunde kooperiert die BAGA mit der EMS-Academy und spezialisierten Geräteherstellern. „Damit qualifizieren sich unsere Absolventinnen und Absolventen in allen NiSV Bereichen“, so Geschäftsführer Stefan Werner. „Kosmetikerinnen können ihr Angebot erweitern und gleichzeitig zur kosmetischen Behandlung die Muskelstimulation anbieten – zur Bindegewebsstraffung bei Körperbehandlungen oder begleitend zur Gewichtsreduktion.“

Eine Sonderregelung gilt entsprechend der neuen Gesetzesvorlage für die Anwendung zu kosmetischen Zwecken im Gesichts- und Halsbereich. Hierfür reichen die Fachkundemodule „Grundlagen der Haut“ und „Elektromagnetische Felder zur Stimulation (EMF-S)“ aus.

Die Schulungen erfolgen im E-Learning, über Webinare und Praxistage. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickeln ein Verständnis für die Wirkung elektrischer Ströme und Magnetfelder auf das Muskel- und Nervengewebe sowie den sicheren Umgang mit verschiedenen Geräten. Der Praxisunterricht findet an mehreren Schulungsstandorten bundesweit unter ärztlicher Leitung statt.

Gesetzlicher Hintergrund: Die NiSV ist die Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen. Diese betrifft seit Ende 2022 auch beliebte kosmetische Methoden wie die IPL-Haarentfernung, kosmetischen Ultraschall, Laserbehandlungen und Magnetfeldstimulationen. Hierfür sind Fachkundeschulungen erforderlich.

Alle Vorgaben der NiSV werden durch die BAGA als anerkannter Bildungsanbieter rechtssicher abgedeckt. Prüfung und Zertifizierung erfolgen durch die unabhängige Zertifizierungsstelle ZDH-ZERT. Nach der Ausstellung ist das Fachkunde-Zertifikat fünf Jahre gültig.

Für weitere Informationen rund um die NiSV Fachkunde steht die BAGA Bildungsakademie zur Verfügung. Von der telefonischen Beratung bis hin zu kostenfreien Live-Channels.

Die BAGA ist anerkannter Bildungsträger für die NiSV Fachkunde und Ausbildungs- und Weiterbildungsinstitut für Kosmetik- und Gesundheitsberufe. Zum Schulungsnetzwerk gehören Fachschulen an sechs Standorten sowie eine multimediale Online-Akademie.

Bildquelle: Easy Motion Skin Tec