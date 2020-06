Innere Konflikte bei Führungskräften

Thorsten Ebeling weiß, warum viele Führungskräfte mit inneren Konflikten kämpfen und wie sie wieder an Stärke gewinnen

Innere Konflikte – ein Thema, mit dem sich vor allem Führungskräfte immer wieder konfrontiert sehen, weiß Thorsten Ebeling und führt an: “Unausgesprochene Konflikte sorgen dafür, dass sich Führungskräfte innerlich zerrissen fühlen. Das hohe Maß an Verantwortung macht sie in solchen Situationen immer wieder hilflos.” In diesen Momenten fehle es an Orientierung, was es schwer mache, die richtige Entscheidung zu treffen.

“Kennen Sie das, wenn sich in Ihrem Inneren zwei Stimmen miteinander streiten, das Teufelchen auf der linken und das Engelchen auf der rechten Schulter? Was ist richtig, was ist falsch? Was würden Sie in dieser Situation tun”, fragt der Experte für konsequente Führung. In jenen Momenten gelte es in erster Linie Ruhe zu bewahren und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und sich bewusst zu machen, dass es die richtige Entscheidung eben nicht immer gibt.

“Wenn Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden und mit inneren Konflikten kämpfen, gibt es nur eine Lösung: nämlich diese aufzulösen. Nur so sind Sie weiterhin handlungsfähig und fokussiert”, rät der Coach, Mentor und Enabler für Veränderung und Führung. Andernfalls bestehe die Gefahr durch Überforderung, Stress und Ratlosigkeit Leistungsfähigkeit einzubüßen, sodass eine Führungskraft ihrem Team nicht mehr gerecht werden könne.

“Verdrängen Sie nicht was Sie beschäftigt, sondern suchen Sie nach Lösungen und Sie werden merken, Ihre Wirkung nach außen wird deutlich besser. Zudem erledigen sich viele Dinge leichter, da Ihre Lösungsorientierung signifikant höher ist”, bekräftigt Ebeling und rät in Momenten der Hilflosigkeit einen Orientierungspunkt zu suchen. “Denn nur so wandeln sich Angst und Unsicherheit in Gelassenheit und Ruhe. Innere Zerrissenheit wird zu innerer Stärke”, erklärt Ebeling, der Workshops zu Themen wie Konfliktmanagement, Teamentwicklung, Strategie und Kultur sowie Führungsgrundlagen anbietet, abschließend.

Nähere Informationen und Kontakt zu Thorsten Ebeling – Entwicklung.Veränderung.Führung. – finden Sie unter https://www.thorstenebeling.de/

Thorsten Ebeling – Entwicklung.Veränderung.Führung.

Er selbst ist durch viele Veränderungen gegangen, bevor er dort angekommen ist, wo er heute steht. Auf seinem Weg in der Begleitung von über 1.000 Führungskräften hat er viel praktische Erfahrung gesammelt, die er gerne als persönlicher Mentor weitergeben möchte. Als Enabler deckt er dabei tiefe Persönlichkeitsschichten auf, um Haltungen, Werte und Einstellungen nachhaltig zu ändern und ins Tun zu bringen – denn eines steht fest: Kern der Veränderung ist immer die Persönlichkeit.

Mit der eigens entwickelten stepsup-Methode, mit zahlreichen Workshops und Mastermind Groups möchte Thorsten Ebeling langfristig wirkungsvolle Veränderungsimpulse setzen – in Führungsthemen wie Teamentwicklung, Strategie & Kultur und Konfliktmanagement.

Kontakt

Unternehmer Coach Thorsten Ebeling

Thorsten Ebeling

Eschenweg 9

30926 Seelze

+49 (0) 5031 – 7056934

info@thorstenebeling.de

http://www.thorstenebeling.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.