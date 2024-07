Initiative Unternehmer entwickeln Unternehmer- Anschub fuer Reutlingen

Gewinnerunternehmen BeeDrone aus Reutlingen wird durch die ahg Autohandelsgesellschaft mbH unterstuetzt

Reutlingen. Mit verschiedenen Programmen unterstützt die Unternehmerrunde Reutlingen (URR) Newcomer, Jungunternehmer und Existenzgründer in der Aufbauphase. In der diesjährigen Runde der Initiative „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ unterstützt die BMW ahg Autohandelsgesellschaft mbH, als Pate des Jungunternehmer und 2024 Gewinner Maurice Siquoir, beim „BeeDrone“ Firmenaufbau.

Ziel bei diesem gemeinnützigen Projekt „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ ist, dem BeeDrone-Team Rückenwind bei der Unternehmensentwicklung und Vermarktung seiner Video-Dienstleistungen zu verleihen. So wird – im Rahmen der Unternehmerrunde Events und der Initiative in diesem Jahr – Alexander Faul, Filialleiter Vertrieb der BMW ahg Autohandelsgesellschaft in Eningen, den Gewinner unterstützen.

Das lang etablierte Unternehmernetzwerk bietet Jungunternehmer-Gewinnern verschiedener Branchen beispielsweise ein Business Coaching und Vieraugengespräche der besonderen Art. Darüber hinaus sollen Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden. Hierbei wird die Werbe- und PR Agentur, Unternehmensberatung APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen die Planung und Durchführung begleiten.

Beste Praxiserfahrungen, -hilfe und persönliche Diskussionen sollen den neuen Unternehmern Kontakte vermitteln, Zeit im Aufbau sparen und helfen, Fehler zu vermeiden. Aus verschiedenen Bausteinen wird ein Programm für die ausgewählten Neuunternehmer, individuell auf deren Ziele, Pläne und Lücken im Know-how und bei der Vermarktung, zugeschnitten.

Ein individuelles Coaching-Programm von bis zu vier Themenbereichen können sich die ausgewählten Teilnehmer aus den angebotenen Modulen auswählen. Von Werbung, SocialMedias bis hin zu Themen des persönlichen Zeitmanagement oder Vertrieb ist alles dabei, um Firmengründern mehr Erfolg durch direkte Erfahrungen zu ermöglichen. Der vertrauensvolle Erfahrungsaustausch findet in Einzelgesprächen mit anderen Unternehmern statt. Die einzelnen Mitglieder der Unternehmerrunde Eningen und Reutlingen gewähren einen Einblick in ihre Praxis, Erfahrungen.

Das gemeinnützige Förderprojekt wurde in den letzten Jahren bereits durch das direkte Zusammenarbeiten im Patenschaftsmodell intensiviert. „Das Projekt bietet für die Gewinner hiermit eine besondere und kostenfreie Chance, die zum nachhaltigen Erfolg und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt,“ betont Präsident der Unternehmerrunden und APROS Geschäftsführer Volker Feyerabend. Und Alexander Faul, Filialleiter Vertrieb der BMW ahg Autohandelsgesellschaft ergänzt „Im Rahmen unserer sozialen Engagements, zum Beispiel mit dem AK Gesunde Gemeinde und der intensiven Zusammenarbeit in der Unternehmerrunde, unterstützen wir das neue Projekt und die Initiative des Netzwerkes sehr gerne.“

BeeDrone Gründer Maurice Siquoir sammelte Erfahrungen als Gebäudereiniger, in der Bundeswehr, der Sicherheitsbranche und als Service Techniker und hat dadurch einen besonderen Blick auf das Leben. Mit viel Mut entwickelte der 36-jährige Familienvater ein Dienstleistungskonzept für innovative Videoaufnahmen mit Privat- und B2B-Kunden. Seine innovativen Drohnenfotografien und -videos und Luftbilder von Veranstaltungen, Gruppenbildern, Inspektionen von Immobilien sind bereits sehr gefragt und mit dem Motto „Der Blick von oben“ fokussiert er sich auf die Region Reutlingen.

Und das Unternehmen BeeDrone gesellt sich mit seinem Gewinn nun zu einigen bisher erfolgreichen Jungunternehmen der letzten Jahre, wie beispielsweise F.ulli Concept und Step4 Escrima #SPARTANER-Team.de aus Reutlingen.

Das Patenunternehmen, die ahg in Eningen, ist einer von nur drei BMW Motorradstützpunkten der Gruppe. Und mit dem Angebot junger gebrauchten PKWs und einer eigenen Autohaus-Fahrschule, ist der Standort und die damit verbundenen 38 Arbeitsplätze mit insgesamt 25 Millionen Euro Umsatz in Eningen gut aufgestellt.

Die Unternehmerrunde Reutlingen besteht seit mehr als sechszehn Jahren als Netzwerk von Unternehmern, Managern, Geschäftsführern, leitenden Angestellten und Selbständigen verschiedener Branchen in der gesamten Region Reutlingen, die sich zum regelmäßigen Austausch treffen. Mit ihren verschiedenen Projekten und Initiativen tragen sie zur Transparenz und Entwicklung von Unternehmen, Mitarbeitern und der Region bei.

