Wenn Hörverlust die Freude nimmt

Ein Leben mit Hörproblemen stellt eine tägliche Herausforderung dar. Viel mehr noch – sogar die Lebensqualität kann maßgeblich beeinträchtigt werden.

Die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, soziale Interaktionen pflegen und ihre Umwelt wahrnehmen, kann durch diese Behinderung stark eingeschränkt werden.

Der EuroTrak Studie (2022) zur Folge halten über 9 Millionen Menschen ihre Hörfähigkeit für gemindert. Am häufigsten sind Menschen im höheren Lebensalter von einer Schwerhörigkeit betroffen. Bei den 65 – 74-Jährigen leiden bereits 20,2% daran. Ab dem 74. Lebensjahr lassen sich sogar 35,5% verzeichnen.*

Unser Gehör ist eben ein komplexes System: Schallwellen treffen auf unser Ohr und werden in Nervensignale umgewandelt, die das Gehirn als Geräusche interpretiert. Bei einer Schwerhörigkeit funktioniert dieser Prozess nicht mehr richtig. Sei es durch eine Schädigung des Innenohrs (Schallempfindungs-Schwerhörigkeit) oder durch eine Blockade im Gehörgang (Schallleitungs-Schwerhörigkeit). Die Folgen können von einem leichten Hörverlust bis zur völligen Gehörlosigkeit reichen.

Schwerhörigkeit kann zudem Auswirkungen auf das soziale und emotionale Wohlbefinden haben. Betroffene können sich isoliert fühlen und das Interesse an sozialen Aktivitäten verlieren. Auch können sie Frustration und Selbstzweifel erleben, weil sie das Gefühl haben, anderen zur Last zu fallen.

Ob es das Gespräch mit Kollegen, Freunden oder Familienmitgliedern ist, für Personen mit einer solchen Beeinträchtigung ist das nicht leicht. Die Betroffenen müssen sich stärker konzentrieren, um Worte und Sätze zu verstehen, was wiederum zu Müdigkeit oder einer echten Frustration führen kann. Auch in Umgebungen mit viel Lärm, ob auf belebten Straßen, in Restaurants oder öffentlichen Verkehrsmitteln, fällt es schwerhörigen Menschen oft schwer, sich auf einzelne Geräusche oder Stimmen zu konzentrieren. Hintergrundgeräusche können die Fähigkeit, Sprache zu verstehen oder wichtige Geräusche wahrzunehmen, erheblich beeinträchtigen. Die Schwierigkeit, Sprache in einer geräuschvollen Umgebung zu verstehen, wird als „Cocktailparty-Effekt“ bezeichnet. Dieser Effekt tritt auf, wenn verschiedene Geräusche und Stimmen gleichzeitig auftreten und schwerhörige Personen Schwierigkeiten haben, die gewünschten Informationen herauszufiltern.

Allerdings mit den richtigen Werkzeugen, Strategien und einer unterstützenden Gemeinschaft, können Betroffene jedoch ein erfülltes und aktives Leben führen.

Denn glücklicherweise gibt es Hilfsmittel und Technologien, die Menschen mit Hörproblemen helfen können, besser mit ihrer Beeinträchtigung umzugehen. Hörgeräte z.B. können bestimmte Frequenzen verstärken und so das Hörvermögen verbessern. Ein guter Hörgeräteakustiker kann ein Gerät individuell an die Bedürfnisse des Betroffenen anpassen.

Neben Hörgeräten bieten Hörhilfen wie der OSKAR TV Hörverstärker von faller audio zusätzliche Unterstützung bei einem Hörverlust. Der tragbare Lautsprecher ist speziell dazu entwickelt, das Fernseherlebnis für Menschen mit Hörproblemen zu verbessern. Mit individuell einstellbaren Lautstärke- und Tonreglungen können Nutzerinnen und Nutzer den Fernsehton an ihre persönlichen Höreigenschaften anpassen. Und dank spezieller Dialogoptimierung werden Hintergrundgeräusche minimiert, damit Redebeiträge wieder besser hörbar werden.

Mit OSKAR endlich wieder den Fernseher verstehen!

*EuroTrak Germany I Die Hörstudie 2022

faller ist die neue Marke von sonoro audio. Sie steht für hochqualitative, benutzerfreundliche Audiosysteme, die in Bezug auf Erlebnis, Sicherheit, Sinn und Einfachheit neue Maßstäbe setzt. faller audio hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen im fortgeschrittenen Alter mehr Hör- und Lebensqualität zu bieten. Mit dem Namen faller stehen wir für bis ins Detail durchdachte Produkte und für ein Leben mit Genussmomenten.

