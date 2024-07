UEFA EURO 2024: Der Stuttgarter EM-Sommer bleibt unvergesslich

Die UEFA EURO 2024 in Deutschland ist vorbei. Ein Monat voller Weltklasse-Fußball, unvergesslicher Fußball-Abende und unzähliger Fan-Begegnungen hat die Host City Stuttgart zum Vibrieren gebracht. Zeit für ein kurzes Fazit.

Nach einem mitreißenden Finale am Sonntag ist Spanien im Berliner Olympiastadion zum neuen Fußball-Europameister gekürt worden. Die UEFA EURO 2024 in Deutschland ist damit zu Ende gegangen – nach vier Wochen voller sportlicher Höhepunkte und jeder Menge einzigartiger Event-Momente. Die Host City Stuttgart bedankt sich nach dieser packenden Zeit mit fünf Spielen in der Arena Stuttgart bei allen Fans und Gästen aus Europa, die mit Leidenschaft und Begeisterung das Motto „Die ganze Stadt ein Stadion“ mit Leben gefüllt haben. Dänen, Slowenen, Belgier, Ukrainer, Ungarn, Schotten, Spanier und Deutsche – sie haben den Stuttgarter EM-Sommer 2024 erst möglich gemacht und mit dafür gesorgt, dass er in die Geschichte der Stadt eingehen kann.

Und es waren Hunderttausende, die Teil dieses Stuttgarter Fußball-Fests waren. Alleine die vier Fan Zones am Schlossplatz, Karlsplatz, Marktplatz und Schillerplatz sowie die Fan Meeting Points in der Innenstadt besuchten insgesamt knapp 900.000 Menschen. Die meisten Besucher:innen zog es dabei zum Public Viewing vor das Neue Schloss, wo auf zwei riesigen Leinwänden an jedem Spieltag die Partien übertragen wurden. Für die Deutsche Nationalmannschaft war die UEFA EURO 2024 ein echtes Heimturnier. Dementsprechend war der Schlossplatz an Spieltagen der Nationalelf besonders gut gefüllt – bis zu 30.000 Fans feuerten die Mannschaft an. Das dramatische Aus im Viertelfinale gegen Spanien verfolgten ebenfalls Zehntausende in der City und in der Arena Stuttgart, ohne hinterher zu vergessen, den vielen angereisten spanischen Fans mit besten Gastgeberqualitäten eine fröhliche und unvergessliche Nacht zu bescheren. An den spielfreien Tagen sorgten dazu Popstars wie Joris, Christina Stürmer oder Stefanie Heinzmann dafür, dass die Party keinen Abbruch fand.

Angereiste Fans brachten ausgelassene Stimmung in die Stuttgarter Freizeit- und Kultureinrichtungen. Insbesondere die Stuttgarter Automobilmuseen konnten im EM-Zeitraum besonders viele internationale Gäste begrüßen. In beiden Einrichtungen stieg das Besuchervolumen im Juni 2024 im Vergleich zu Vorjahren stark an. Der Saxofonspieler Andre Schnura brachte das Kunstmuseum Stuttgart in die sozialen Netzwerke und das Wahrzeichen Stuttgarts, der Fernsehturm, erstrahlte abends erstmalig in Schwarz, Rot und Gold. Ob live dabei oder auf Social Media geliked – viele Mikro-Events und individuelle Besuchererlebnisse trugen dazu bei, dass rund um die UEFA EURO 2024 ein positives Stuttgart-Bild entstand und der Standort so nachhaltig gestärkt werden konnte.

Die Host City Stuttgart empfing ihre Gäste mit offenen Armen. Die meisten Besucher:innen legten dabei auch noch den weitesten Weg zurück – die berühmte „Tartan Army“ aus Schottland belegte mit Abstand die meisten Betten in den Stuttgarter Hotels, gefolgt von Gästen aus Dänemark und Ungarn. Die Hochrechnung der Stuttgart-Marketing GmbH ergibt rund 200.000 durch die EM generierte Übernachtungen in der Region Stuttgart. Neben den zahlreichen Übernachtungsgästen nutzten aber auch rund eine Million Tagesgäste die Europameisterschaft als Anlass, einmal die „Stadion-Atmosphäre“ getreu dem EM-Motto in Stuttgart zu erleben.

Was nach der UEFA EURO 2024 in Stuttgart bleibt, ist mit Zahlen jedoch nicht zu beschreiben und aufzuwiegen. Denn der EM-Sommer hat einmal mehr verdeutlicht, dass Deutschland und damit Stuttgart im Herzen Europas mit seinen Nachbarn noch viel mehr eint, als die Begeisterung für den Fußball. Das war zu spüren vor den Leinwänden, in den U-Bahnen, auf allen öffentlichen Plätzen. Vor dem Anpfiff und nach dem Abpfiff – vier Wochen lang eine gemeinsame Gegenwart mit Freunden aus ganz Europa. Stuttgart wird diesen EM-Sommer für immer in Erinnerung halten.

