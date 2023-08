Die renommierte PR-Agentur PR4YOU mit Sitz in Berlin betreut die Pressearbeit der HOREJO Investments GmbH. Die Zusammenarbeit zwischen der HOREJO Investments GmbH und der PR-Agentur PR4YOU markiert eine vielversprechende Kooperation in der Immobilien

Immobilien-PR: PR-Agentur PR4YOU übernimmt Pressearbeit für die HOREJO Investments GmbH

Die renommierte PR-Agentur PR4YOU mit Sitz in Berlin betreut die Pressearbeit der HOREJO Investments GmbH. Die Zusammenarbeit zwischen der HOREJO Investments GmbH und der PR-Agentur PR4YOU markiert eine vielversprechende Kooperation in der Immobilienbranche im Bereich der strategischen Kommunikation und Medienpräsenz.

Berlin, 09.08.2023

Die HOREJO Investments GmbH ist ein Unternehmen im Bereich der Immobilieninvestitionen und Immobilienverwaltung. Mit erfolgreichen Investitionen hat sich HOREJO Investments in kurzer Zeit als vertrauenswürdiger Partner etabliert. Das Unternehmen legt großen Wert auf langfristige Werte und nachhaltiges Wachstum.

Die renommierte PR-Agentur PR4YOU mit Sitz in Berlin ist seit 2001 am Markt aktiv und hat sich auf maßgeschneiderte PR- und Kommunikationslösungen für Unternehmen verschiedener Branchen spezialisiert. Mit einem erfahrenen Team von Kommunikations- und PR-Experten hat die PR-Agentur PR4YOU zahlreiche Kunden unterstützt, ihre Botschaften effektiv zu vermitteln und eine starke Medienpräsenz aufzubauen.

„Wir sind begeistert darüber, mit dem Team der HOREJO Investments zusammenzuarbeiten“, sagt Marko Homann, Agenturleiter der PR-Agentur PR4YOU. „Unser Ziel ist es, die Bekanntheit und Reputation von HOREJO Investments durch gezielte PR-Maßnahmen und Medienstrategien weiter zu stärken.“

Die Partnerschaft ermöglicht HOREJO Investments, ihre Erfolgsgeschichte, Branchenkenntnisse und Fachexpertise einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die PR-Agentur PR4YOU arbeitet dafür eng mit dem Team von HOREJO Investments zusammenarbeiten, um eine strategische Kommunikationsstrategie zu entwickeln, die die Werte und Ziele des Unternehmens effektiv kommuniziert.

Über die PR-Agentur PR4YOU

PR4YOU ist eine renommierte PR-Agentur mit Sitz in Berlin und bietet maßgeschneiderte Kommunikationslösungen für Unternehmen verschiedener Branchen. Mit einem starken Team von Kommunikationsprofis hat die PR-Agentur PR4YOU zahlreichen Kunden dabei geholfen, ihre Reichweite zu erweitern und eine erfolgreiche Medienpräsenz aufzubauen.

Über die HOREJO Investments GmbH

Die HOREJO Investments GmbH ist eine Objektgesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG und Hotel Investments AG. Das Unternehmen ist auf den Ankauf, die Revitalisierung und Verwaltung von Immobilien in der Region Kassel in Hessen sowie Thüringen spezialisiert. Besonderer Wert wird auf die nachhaltige Bewirtschaftung und eine langfristige Wertsteigerung des Immobilienportfolios gelegt.

Über die REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

Gesucht werden von der Hotel Investments AG und ihre Hotelinvestoren-Partner betreiberfreie Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern.

Hotelankauf & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern können von Hoteleigentümern dafür an die Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen:

www.horejo.de

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

www.pr4you.de

www.pr-agentur-immobilien.de

