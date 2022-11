Ihre neuen Büro- und Gewerbeflächen in der Schweiz

Sie haben eine zündende Geschäftsidee? Wir haben die passenden Gewerbeflächen und unterstützen Sie beim Ausbau!

Sie haben eine neue Geschäftsidee, suchen neue Räume oder planen Ihre Firma zu erweitern? Sprechen Sie mit uns – Peter Straub Immobilienmanagement hat die passenden Räume für Sie oder findet das Passende für Sie.

Kommen Sie mit Ihrer Geschäftsidee zu uns – wir machen die Arbeit! Vom Erstkontakt bis zur Schlüsselübergabe kümmern wir uns um Ihr Anliegen, nehmen Ihre Wünsche, Anregungen, Vorschläge entgegen und finden die passende Immobilie für Sie. Entweder haben wir Büro- und Gewerbeflächen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind oder wir übernehmen für Sie die Suche. So können Sie sich weiterhin voll auf Ihre Kernkompetenz und Ihr Geschäft konzentrieren.

In den Kantonen Basel und Baselland umfasst unser derzeitiges Angebot unter anderem:

-Im Norden von Basel: Ein neu entstehendes Areal bietet Flächen in unterschiedlichen Grössen von 1.000m2 bis ca. 25.000m2 für Gewerbe, Büro oder Labor

-Basel direkt am Zoo: Zwei Gewerbe- oder Büroflächen von jeweils 160m2 oder 337m2, in ruhiger Lage und Innenstadtnähe

-Basel direkt am Zoo: Für den Verkauf, Atelier oder lärmreduzierte Werkstatt, 190m2, ruhige Lage, Nähe Innenstadt

-Reinach: Eine Gewerbefläche mit 15 ausgebauten Räumen inklusive Kantine mit grossem Entree und einer teilbaren Gesamtfläche mit 1.193m2 im EG

Unser Angebot in den Kantonen Bern, Solothurn, Aargau und Zürich:

-Bern: Im EG gelegene Ladenfläche mit 139m2, Neubau, ausgebaut

-Muri bei Bern: 2 helle Büro- und Gewerbeflächen im 3. Stock/ Attika mit jeweils 224m2 und je 7 Räumen, einem grosszügigen Entree, 1 Küche mit Aufenthaltsraum, 2 WCs,

-Olten, SO: Innenstadt, Baslerstrasse 46, 170m2 stehen für Sie im 5. OG bereit

-Muri, AG: Luwa Areal, exklusive Retail-, Gewerbe-, Büroflächen mit Loft-Charakter mit insgesamt 1.066m2 im EG, davon 189m2 Verkaufsfläche

-Muri, AG: Luwa Areal, exklusive Gewerbe- und Büroflächen mit insgesamt 1.198m2 im 1. OG, zuzüglich zwei ausgebauter Musterbüros

-Winterthur, ZH: 3 Gewerbeflächen – als Büro oder Praxis geeignet – direkt in der Fussgängerzone, mit Grössen zwischen 71m2 und 132m2.

Egal, ob Sie sich für eines der hier genannten Objekte begeistern oder sich von den anderen Liegenschaften auf unserer Seite https://www.straubundpartner.com/aktuelle-projekte inspirieren lassen. Wir sind für Sie da und begleiten Sie zu Ihren neuen Geschäftsräumen.

Über uns gemietet und dann?

Peter Straub Immobilienmanagement ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Planung von Um- oder Ausbauten der über uns gemieteten Gewerbeimmobilien. Er deckt dabei das gesamte Spektrum an Leistungen von der Kostenkalkulation bis zur Übergabe des Mietobjektes ab. In seinem Netzwerk hat er zuverlässige, vertrauensvolle Handwerker, mit denen er Jahrzehnten zusammenarbeitet. Gerade in der heutigen Zeit und der Engpässe im Handwerksbereich können Sie mit unserer Hilfe sicher sein, dass Ihr Projekt zu Ihrer vollsten Zufriedenheit umgesetzt wird.

Weitere Informationen zum Leistungsspektrum von Peter Straub Immobilienmanagement finden Sie hier: https://www.straubundpartner.com/leistungen

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Kontaktaufnahme per eMail.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

