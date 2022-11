KRAUSE Service-Kompetenz

enge Zusammenarbeit mit Handel und Anwendern

Dass Steigtechnik von KRAUSE zum Besten gehört, was die Branche zu bieten hat, ist im Handel bekannt. Die enge Zusammenarbeit mit den Händlern und die optimale, individuelle Betreuung ist heutzutage allerdings keine Selbstverständlichkeit mehr. Über das breite Angebot und die Produkt-Qualität hinaus bietet der Traditionshersteller daher einen außergewöhnlichen Service – die KRAUSE 360° competence. Ein Teil davon ist die Service-Kompetenz.

Der perfekte Service für Händler, Partner und Anwender

KRAUSE setzt mit seiner Service-Kompetenz neue Standards in der Kundenbetreuung. Dabei liegt der Fokus vor allem auf ausgiebigem Informationsaustausch und individueller Beratung. Die Steigtechnik-Spezialisten bieten zum Beispiel umfassendes Informationsmaterial, wie:

+ Kataloge

+ Prospekte

+ themenbezogene Druckobjekte

+ POS-Mittel

POS-Gestaltung – übersichtlich und kundenfreundlich

Die Unterstützung mit „Point-of-Sale“-Werbemitteln ermöglicht eine übersichtliche Präsentation der Steiglösungen am Markt. In drei einfachen Schritten können Kunden sich umfassend informieren. Im ersten Schritt geben Infoplanen eine Komplettübersicht über Arbeitshöhen und die dazu passenden Produkte, während vor den Artikeln angebrachte Klapptafeln weiterführende Infos bereithalten. Schlussendlich geben die Produkt-Poster, direkt am Produkt angebracht, detaillierte Informationen zur gewählten Steiglösung oder dem Zubehör. Diese Lösung ist bei individueller Regalbestückung ebenfalls optimal umsetzbar – das selbsterklärende System unterstützt den Abverkauf.

Individuell und persönlich

Wer seine Werbematerialien lieber individuell möchte, greift auf die Gestaltung der Werbemaßnahmen für Handelspartner zurück. Dieser Service gehört bei KRAUSE seit Jahren zum Standard. Händler erhalten so die passenden Unterlagen, um die Steigtechnikprodukte ideal zu präsentieren und ihre Kunden bestmöglich beraten zu können. Die Integration des eigenen Logos dokumentiert den Expertenstatus des Handelspartners und zeigt seine enge Bindung an KRAUSE. So werden Image, Verkauf und Kundenzufriedenheit gleichzeitig gefördert.

Immer auf dem aktuellen Stand

Ergänzt wird das Service-Angebot durch einen umfangreichen Ersatzteilshop. Hier können schnell und komfortabel einzelne Ersatzteile oder innovatives Zubehör online erworben werden. Steiglösungen lassen sich so beispielsweise auf neueste Normen und Vorgaben anpassen. Damit Kunden und Interessenten keine Neuerungen versäumen, bietet der hessische Traditionshersteller einen Newsletter-Service, ein Normen-Update sowie eine technische Hotline an.

Besucher der KRAUSE-Website erhalten darüber hinaus im Downloadbereich Zugriff auf Produktinformationen, Aufbau- und Verwendungsanleitungen sowie Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen der Steigtechnik-Spezialisten. Technik-Clips, Sicherheitshinweise und häufig gestellte Fragen runden das Angebot ab.

Das Unternehmen verfügt über einen flächendeckenden Außendienst sowie kompetentes Innendienst-Personal, die für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. So ist eine bestmögliche Beratung und Unterstützung stets garantiert. Heute ist KRAUSE aufgrund des Know-hows und des ausgeprägten Servicegedankens einer der führenden Anbieter auf dem Markt.

Weitere Informationen zu den KRAUSE Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter https://www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0

jung@team-digital.de

http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511

jung@team-digital.de

https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.