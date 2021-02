Ihr Digitaler Showroom – im Handumdrehen einsatzbereit

Ein digitales Schaufenster für Ihre Produkte

Seit 2020 müssen Unternehmen digitale Wege gehen, um die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen erfolgreich zu präsentieren. Da persönliche Kontakte derzeit gar nicht oder nur eingeschränkt zu realisieren sind, finden der Informationsaustausch und die Beratung in Telefonaten oder in Online-Meetings statt. Gerade für viele Mittelständler ist das oftmals schwerer als gedacht. Eine effiziente Lösung ist der digitale Showroom auf der Basis der Plattform von EXPO-IP.

Abgesagte Branchen- und Fachmessen sind nicht nur verlorene Kundenkontakte, sondern geben auch Ressourcen, Zeit und Budgets frei. Damit auch in Zeiten abgesagter Präsenzveranstaltungen der Vertrieb nicht einschläft, sollten diese Budgets für innovative digitale Ansätze zur Kontaktaufnahme und Lead-Generierung genutzt werden. Besonders gut geeignet sind hierbei interaktive Digitale Showrooms. In einem Online-Workshop wurde vorgestellt, wie ein solcher Showroom mittels EXPO-IP realisiert werden kann. Der Workshop wurde aufgezeichnet und steht nun Interessenten nun ohne jegliche Registrierung als Video zur Verfügung.

Erfahren Sie, welche Bausteine Sie für ihren Showroom nutzen können und wie ein solcher auf einfache Weise erstellt werden kann. Lernen Sie kennen, wie der Austausch mit potenziellen Kunden gestaltet werden kann und wie Sie das eingesparte Budget optimal zur Gewinnung neuer Kunden nutzen können.

Die Aufzeichnung des Workshops findet sich unter folgendem Link: https://expo-ip.com/digital-showroom/

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

