Ignite Group ernennt neuen Group CEO zur Beschleunigung von Wachstum und internationaler Expansion

Ignite Group, die führende Full-Service-Beratung für Fördermittel und Innovation, die Fachdienstleistungen mit digitalen Lösungen kombiniert, gibt die Ernennung von Manuel Ebner zum Group CEO bekannt. In dieser Rolle wird er die Skalierung ganzheitlicher Fördermittel-Lösungen für den europäischen Mittelstand und Konzerne weiter vorantreiben. Auf der Grundlage von umsetzbaren Erkenntnissen zu Zuschuss- und Finanzierungsmöglichkeiten, der Ausarbeitung von Förderanträgen und einer optimierten Projektdurchführung ermöglicht Ignite Group Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Kommunen die Identifikation, Beantragung und Abwicklung von Förderprojekten auf regionaler, nationaler und EU-Ebene im Full-Service.

„Wir treten in eine neue Wachstumsphase ein, die einen klaren Fokus und Skalierbarkeit erfordert“, sagte Henk Heerink, der nach 13 Jahren in der Rolle des Group CEOs der Ignite Group als Chief Business Officer in der Gruppe tätig bleiben wird. „Mit Manuel an der Spitze werden wir unsere Marktvision und unser Full-Service-Angebot beschleunigen – um schnelleren Fortschritt für Organisationen von der Idee bis zur Bewilligung und Auszahlung zu ermöglichen.“

„Ignite Group verbindet in einzigartiger Weise digitale Lösungen mit tiefgreifender Expertise im Bereich Fördermittel“, sagte Manuel Ebner, Group CEO. „Ich freue mich darauf, das Team in die nächste Wachstumsphase zu führen, um durch beschleunigtes organisches Wachstum und M&A-Aktivitäten in weiteren strategischen Märkten zu einem führenden paneuropäischen Beratungs- und Datenanbieter für Innovationsförderung zu werden.“

„Ignite Group ist in den vergangenen Jahren in den Niederlanden und Deutschland deutlich gewachsen und hat neue Fähigkeiten in den Bereichen Beratung, Daten und Software aufgebaut. Wir freuen uns sehr, Manuel an Bord zu haben, um unsere Investitionen in diesen Bereichen weiter zu beschleunigen und unsere internationale Expansion voranzutreiben“, sagte Nicholas Theuerkauf, Gründer und Managing Partner von SilverTree.

Gestützt auf ein solides Fundament – 10 Standorte in den Niederlanden und in Deutschland, rund 190 Fördermittelexperten innerhalb der Gruppe und ein kombiniertes Team, das in den letzten fünf Jahren von 50 auf 240 Mitarbeitende gewachsen ist – setzt Ignite Group ihre Mission fort, die Fördermittellandschaft mit fortschrittlichen, kosteneffizienten und skalierbaren Full-Service-Lösungen zu transformieren. In den vergangenen Jahren hat die Gruppe neun Übernahmen abgeschlossen und in den letzten beiden Jahren jeweils ein organisches Wachstum von über 10 % erzielt.

— — — — — —

Über Ignite Group

Ignite Group ist eine internationale Fördermittelberatung, die eine einzigartige Kombination aus digitalen Lösungen und Fördermittelberatung an 10 Standorten in Deutschland und den Niederlanden anbietet. Mit einem Team von 240 hochqualifizierten und spezialisierten Mitarbeitenden unterstützt Ignite Group Unternehmen, Kommunen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen bei der Identifikation, Beantragung und Abwicklung von Förderprojekten auf regionaler, nationaler und EU-Ebene. Weitere Informationen:

www.ignite-group.com

Pressekontakt

Name: Joshua Barbie, Teamleiter Marketing Deutschland

E-Mail: marketing@ignite-group.de

Telefon: +49 6984 99956 0