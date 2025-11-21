Ein randvoll gefüllter Nikolausstiefel

Hier sind einige kleine Geschenkideen für den Nikolausstiefel. Ihre Kinder oder Enkelkinder werden bestimmt Freude daran haben, denn Bücher sind bekanntlich ein tolles Geschenk.

Mombel der Mutmacher

Paule hasst den Sportunterricht. Nie schafft er es, über die blöden braunen Kästen zu springen. Jedes Mal blamiert er sich vor der ganzen Klasse. Alle lachen – immer! Das macht unseren Paule natürlich traurig. Eines Tages passiert etwas Unglaubliches. Ihm erscheint, schwuppdiwupp, ein kleines Gespenst. Das ist Mombel und der spricht in Reimen! Zuerst ist Paule nicht begeistert. Aber dann bemerkt er etwas. Mombel taucht immer dann auf, wenn Paule sich nicht traut oder Angst hat. Das Gespenst lacht nicht, sondern redet Paule gut zu. Und siehe da …

Ein Mutmachbuch zum Vorlesen für Kinder ab 4 Jahren.

Zum selbständigen Lesen für Kinder ab 8 Jahren.

ISBN-13: 978-3947083480

Pferde erzählen

„Pferde wurden in den weiten Steppen der urzeitlichen Welt durch den Menschen gejagt. Umso erstaunlicher, dass diese auf Flucht spezialisierten Huftiere die Nähe des ehemaligen Jägers nicht nur zulassen, ja sogar suchen – und mit dem früheren Feind tiefe Bindungen eingehen können.

Diese faszinierende Verbindung höchst zerbrechlicher Natur machte der Mensch sich im Verlauf der Jahrtausende in vielerlei Hinsicht zunutze.

Ob Rennpferd, Pony, Wildpferd oder Gnadenhofbewohner – illustriert und aus dem Blickwinkel des Vierbeiners erzählt, offenbaren sich hier unterschiedliche Schicksale dieser eleganten und treuen Geschöpfe. Lesenswert für Herzen ab 9 Jahren, die bereits für Pferde schlagen – und insbesondere solche, die es zukünftig werden, denn:

Wo sonst liegt das Glück dieser Erde … wenn nicht auf dem Rücken der Pferde?“

ISBN-13:‎ 978-3961116188

Ein Freund namens PLUS

Es ist wieder einer der Tage, von denen Hardy wünscht, sie hätten nie begonnen oder wären längst vorbei. Die letzten zwei Unterrichtsstunden Sport und zum Schluss ein Staffellauf… Zu allem Ärger taucht dann auch noch dieser Typ auf. Sitzt plötzlich auf seinem Schreibtisch, grinst Hardy frech an und sagt, er heißt Plus. Plus, was für ein blöder Name, denkt Hardy und will sich wieder in sein Selbstmitleid vergraben. Doch da hat er die Rechnung ohne seinen neuen Freund gemacht. Er weiß, wo Hardys Problem liegt, so dass der immer wieder in Situationen gerät, die ihm den Spott seiner Mitschüler einbringen. Das möchte Plus gern ändern. Und er hat auch schon einen Plan.

ISBN-13:‎ 978-3926800640

Nepomucks und Finns Schlemmerbalkon

Nepomuck und Finn laden Dich herzlich ein, sie auf ihrem Schlemmerbalkon zu besuchen.

Anhand von lustigen Geschichten möchten sie Dich animieren, selbst Obst, Gemüse sowie Kräuter anzupflanzen und zu ernten.

Du wirst sehen, das macht richtig Spaß!

Woraus wartest Du also noch? Nichts wie ran an die Töpfe und los!

Und wie immer warten am Ende des Buches auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Nepomuck und Finn wünschen viel Vergnügen.

ISBN: 978-3-7578-5446-1

Die Hasen-Spürnasen: Der sprechende Gruselkürbis

Mia ist nicht begeistert, als sie am Kürbisschnitzen auf der Festwiese teilnimmt. Schließlich ist sie Detektivin und keine Künstlerin. Doch dann wird ihr Freund Brumm verdächtigt, alle Kürbisse zerstört zu haben. Nur ein schauriger Kürbis ist übrig geblieben. Irgendetwas stimmt hier nicht.

Ehe Mia sich versieht, steckt sie schon in einem neuen Fall. Ihr detektivisches Können wird auf die Probe gestellt. Wie gut, dass ihre Freunde ihr helfen.

Können sie dem Täter das Handwerk legen?

Und was hat es mit dem Gruselkürbis auf sich?

ISBN-13: 979-8265690395

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/