Endspurt beim Princess-Jubiläum – Alaska-Kreuzfahrt mit neuem Flaggschiff zu gewinnen – Teilnahmeschluss am 30. November

München – Endspurt im Princess Cruises-Jubiläumsspiel. Noch bis zum 30. November (2025) bietet die amerikanische First Class-Reederei anlässlich ihres 60jährigen Bestehens Hochsee-Enthusiasten die Chance auf eine kostenlose Seereise im hohen Norden des amerikanischen Kontinents.

Zu gewinnen gibt es eine einwöchige Alaska-Kreuzfahrt (31.05.2026 – 07.06.2026) für zwei Personen an Bord des neuen Flaggschiffs Star Princess, das erst in diesem Oktober in Dienst gestellt wurde. Die Unterbringung erfolgt in einer Balkonkabine.

Inklusive sind die Leistungen des Princess Plus-Tarifs, zu denen unter anderem Trinkgelder, WLAN-Nutzung und eine Getränkepauschale gehören. An- und Abreise, Ausflüge sowie sonstige persönliche Ausgaben an Bord sind nicht im Gewinn enthalten.

Auf der Route ab/bis Seattle und Stationen in den Alaska-Städten Ketchikan, Juneau und Skagway erleben die Gewinner gewaltige Gletscher, endlose Weiten und die Magie einer faszinierenden Natur.

Anmeldungen zum Gewinnspiel unter https://tinyurl.com/y5zd6ec8

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Ihr folgte Anfang Oktober 2025 mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.