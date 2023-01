IdentPro auf dem Supply Chain Forum Südwest in Stuttgart

Die Bundesvereinigung Logistik (BVL) lädt am 9. Februar zu Bosch nach Stuttgart zum Supply Chain Forum Südwest 2023 ein. Neben der exklusiven Werksführung bei Bosch, wird IdentPro ebenfalls mit einem Vortrag und Stand vertreten sein.

Unter dem Motto „Maschinenbau trifft Logistik“ bietet der BVL wieder ein Forum, um über die wichtigsten Themen der Supply Chain zu diskutieren. Entscheider und Experten des Maschinen- und Anlagenbaus treffen auf Spezialisten der Logistik und Supply Chain und erörtern das wichtige Zusammenspiel in einer globalisierten Welt. Nur mit smarter Digitalisierung kann den aktuellen Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Der Co-CEO von IdentPro Dr. Martin Welp wird daher ebenfalls mit einem Vortrag an dem relevanten Diskurs teilnehmen und über die Wichtigkeit von Echtzeitdaten des intralogistischen Lagers sprechen. Mit dem Warehouse Execution System von IdentPro wird schon heute ein Teil dazu beigetragen, über die Digitalisierung Transparenz in der Intralogistik zu schaffen und somit Ressourcen optimal einzusetzen und einzusparen – in jeder Branche.

Kommen Sie doch dazu:

Kurzvortrag: Planungssicherheit der Supply Chain: Warum Echtzeitdaten und Digital Twin des Lagers wichtig sind.

Speaker: Dr. Martin Welp (Co-CEO, IdentPro)

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

