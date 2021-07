IdeenExpo 2021:Berufe rund um Medien am virtuellen NDR Stand kennenlernen – und ein Clueso-Konzert live erleben

Auf der diesjährigen digitalen IdeenExpo präsentiert sich der NDR mit einem virtuellen Stand.

Zwei Tage lang in die Welt von Radio, Fernsehen und redaktioneller Online-Arbeit eintauchen: Wenn die IdeenExpo in diesem Jahr am Donnerstag, 15. Juli, und Freitag, 16. Juli, digital stattfindet, ist der NDR mit einem virtuellen Stand dabei. Hier können sich interessierte Jugendliche über die spannenden Berufe in einem modernen Medienunternehmen informieren. Zum Abschluss der IdeenExpo präsentiert zudem N-JOY, das junge NDR Radioprogramm, Clueso live auf der Gilde-Parkbühne.

Medienberufe virtuell entdecken

Ob Aufnahmeleitung, Fachinformatik, Mediengestaltung Bild und Ton, Veranstaltungstechnik, Büromanagement oder Management für Audiovisuelle Medien: Die Berufe beim NDR sind vielfältig – und damit auch die Ausbildungsmöglichkeiten. Hinzu kommen die journalistischen Volontariate. Am virtuellen NDR Stand auf der IdeenExpo erhalten die jungen Besucherinnen und Besucher umfangreiche Informationen. Sie können sich anhand von verschiedenen Videos informieren und Material herunterladen und auch direkt mit den Auszubildenden in Kontakt treten. Fünf Azubis stehen den Jugendlichen per Live-Chat zur Verfügung. Alle Fragen können so direkt beantwortet und Erfahrungen vermittelt werden.

Zusätzlich zum virtuellen Event ist der NDR am Freitag, 16. Juli, ab 10.55 Uhr zu Gast im IdeenExpo-Studio vor kleinem Publikum. Vor der Messehalle 18 präsentiert dann eine ehemalige Auszubildende und jetzige Veranstaltungstechnikerin unter anderem zwei Übertragungsfahrzeuge und erzählt von ihrem Werdegang. Unter ideenexpo.de ist die Präsentation als Livestream zu sehen.

Clueso live erleben

Gemeinsam mit der IdeenExpo und Niedersachsen Metall holt N-JOY den Singer/Songwriter Clueso am Freitag, 16. Juli, auf die Gilde-Parkbühne. Vor 20 Jahren erschien mit „Text und Ton“ das erste Album des gebürtigen Erfurters. Acht Studio-Alben, mehrere Auszeichnungen und zahlreiche Hits wie „Keinen Zentimeter“, „Freidrehen“ und „Neuanfang“ später gehört Clueso noch immer zu den innovativsten deutschsprachigen Solo-Künstlern. Support ist die deutsch-französische HipHop-Band Passepartout. N-JOY Moderator Andreas Kuhlage präsentiert das Bühnenprogramm, das um 19.00 Uhr beginnt. Für die kostenlosen Tickets können sich Fans unter ideenexpo.de bewerben – oder diese im Programm von N-JOY gewinnen. Insgesamt sind 1000 Zuschauer für das Konzert zugelassen. Wer kein Ticket mehr bekommt, kann das Konzert via Livestream auf der Seite der IdeenExpo erleben.

