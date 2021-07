Mountain – Modular und clever zum Gipfel!

NEU bei Caseking

Berlin, 09.07.2021

Mit ihrem modularen Konzept, innovativen Features und hervorragender Verarbeitung hat die Everest Max Tastatur von Mountain schon für erheblichen Wirbel gesorgt. Jetzt wird die Produktpalette des deutschen Start-ups weiter vervollständigt. Nicht nur steht eine breite Auswahl an Layouts, fünf unterschiedlichen Key Switches und verschiedensten Konfigurationen der Tastatur und ihrer Module zur Verfügung, Mountain stellt ihr auch noch die passende Maus zur Seite: die Makalu 67 mit hochpräzisem PixArt-Sensor. Ebenfalls dabei das neue Nunatak Mauspad in zwei Größen. Für Individualisten die ihre Tastatur wirklich ins letzte Detail den eigenen Bedürfnissen anpassen wollen, gibt es außerdem die Everest Core als Barebone. Jetzt bei Caseking bestellen!

Mountain hat innovative, erstklassige Peripherie mit Fokus auf Anwender entwickelt. Ihr Ziel: Spielern durch kompromissloses, bahnbrechendes Design, höchste Qualität und individuelle Anpassung das zu bieten, was sie für Spitzenleistungen brauchen. Die hochwertige Produktpalette von Mountain ist jetzt bei Caseking erhältlich.

Die anpassbare Gaming-Tastatur Everest ist mit Cherry MX-Schaltern ausgestattet, die ein besonders sanftes und sicheres Tippen ermöglichen. Das Besondere an dieser Tastatur sind das einzigartige digitale Media-Modul und der abnehmbare Ziffernblock mit konfigurierbaren Shortcut-Tasten, die auf der linken oder rechten Seite eingesteckt werden können.

Die ABS-Tastenkappen der Everest sind in einem robusten, gebürsteten Aluminiumrahmen untergebracht und in einem TKL-Layout angeordnet. Jede Taste ist mit einer brillanten RGB-Beleuchtung ausgestattet, die mit der Mountain-eigenen Software Base Camp gesteuert werden kann. Wenn du deine eigene Auswahl an Cherry MX-Schaltern bevorzugst, die für Gaming oder Arbeit geeignet sind, greif zur Barebone-Version der Everest und tausche sie nach Belieben aus. Alle Varianten der Everest sind in Schwarz oder Grau, im ISO- oder ANSI-Format und in verschiedenen Sprachlayouts von US über UK und FR bis DE erhältlich.

Alle Features der Mountain Everest Max im Überblick:

-Modulare Gaming-Tastatur in eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten

-RGB-LED-Beleuchtung mit 16,7 Mio. Farben

-Fünf Hochwertige Cherry-MX Tastenschalter zur Auswahl

-Abnehmbares Num-Pad mit USB-C-Stecker

-Vier konfigurierbare Shortcut-Tasten mit Display am Num-Pad

-Modulares Multimedia-Dock samt Drehrad mit LC-Display

-Großflächige, magnetische Standfüße in drei Stufen höhenverstellbar

-USB-C-Anschluss und abnehmbares USB-Verbindungskabel (Typ A)

-Abnehmbare Handballenauflage mit Kunstlederbezug

-Auch als Core Variante ohne Module erhältlich

Die Mountain Makalu 67 ist eine kabelgebundene Gaming-Maus mit sechs programmierbaren Tasten. Dank erstklassiger Sensortechnik und hochwertiger Verarbeitung wird sie auch den Ansprüchen von Gamern mit eSports-Ambitionen gerecht. Das stylishe Wabendesign garantiert kühle Hände auch an heißen Sommertagen und avanciert in Kombination mit der integrierten RGB-Beleuchtung zum absoluten Hingucker.

Alle Features der Mountain Makalu 67 im Überblick:

-Symmetrische Gaming-Maus mit Sechs programmierbaren Tasten

-Geringes Gewicht von nur 67 g

-Stylishes Wabendesign sorgt für belüftete kühle Handflächen

-Hochauflösender optischer Sensor mit max. 19.000 DPI

-Omron-Switches für 50 Mio. Klicks

-Stylishe RGB-Beleuchtung

Alle Produkte von Mountain bei Caseking im Überblick:

www.caseking.de/mountain

Die Mountain Makalu 67 ist in Schwarz und Weiß für 59,90 Euro ab sofort lieferbar.

Die Mountain Everest Core/Max sind in einer Vielzahl an Konfigurationen in Schwarz und Silber ab 149,90 Euro teilweise schon lieferbar. Weitere Weitere Varianten sind in Kürze verfügbar.

Jetzt bei Caseking bestellen!

