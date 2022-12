Hotelankauf: Partner des Schweizer Hotelinvestors Hotel Investments AG kauft Parkhotel Lübeck in Deutschland

Ein Geschäftspartner der Schweizer Hotel Investments AG hat das Parkhotel Lübeck in Schleswig-Holstein in Deutschland gekauft. Die Neueröffnung des Hotelbetreibers charly Hospitality GmbH erfolgte im November 2022.

Ein Geschäftspartner der Schweizer Hotel Investments AG hat das Parkhotel Lübeck in Schleswig-Holstein in Deutschland gekauft. Die Neueröffnung des Hotelbetreibers charly Hospitality GmbH erfolgte im November 2022.

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz ( www.hotel-investments.ch) agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte. Dabei stehen der Hotelankauf, die Hotelexpansion und die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Hotelinvestor-Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Ein neuer Off Market Deal wurde in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Der Hotelankauf erfolgte Off Market. Es handelt sich dabei um das Parkhotel Lübeck in Schleswig-Holstein“, so Holger Ballwanz, Vorstand der Schweizer Hotel Investments AG. „Wir wünschen dem neuen Hotelbetreiber viel Erfolg am neuen Hotelstandort.“

Der neue Hotelbetreiber ist die privat geführte Hotelgruppe charly Hospitality GmbH ( www.becharly.com). Das Park Hotel by charly in Lübeck ist das dritte Hotel der jungen Hotelkollektion. Als Unternehmen ist charly auf das Management und den Betrieb charmanter Bestandsimmobilien in besonderen Innenstadtlagen spezialisiert. Vereint wird eine vollständig digitale Gästereise sowie ein zeitgemäßes Wohnangebot in den jeweiligen Standorten. Zur charly Hospitality GmbH zählen neben dem Park Hotel by charly Lübeck und den bereits eröffneten Häusern Peterhof by charly am Münchener Flughafen und dem The DUDE by charly in Berlin weitere Standorte in Bonn, Köln und Amsterdam.

Gesucht werden von der Hotel Investments AG betreiberfreie Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern.

Angebote können von Hoteleigentümern, Hotelbetreibern oder Immobilienmaklern mit Direktmandat an die Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Hotelinvestor Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

