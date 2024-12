Hotel Krefelder Hof: Krefeld Pinguine kamen zur Weihnachtsbäckerei mit den Kastanienhof-Kindern

Eishockey-Spieler überraschten Kinder beim traditionellen Back-Event

Der Duft von frisch gebackenen Plätzchen lag in der Luft. Denn endlich war es wieder soweit: Das Team vom Hotel Krefelder Hof begrüßte die Kinder aus dem benachbarten Kastanienhof zum gemeinsamen Backen. Ein besonderes Highlight war dabei, dass Torhüter Julius Schulte, die Verteidiger Steven Raabe und Carl Konze sowie Stürmer Maximilian Hops des KEV vorbeischauten. Sie gestalteten mit den Kindern mehrere Stunden lang allerlei weihnachtliche Leckereien und beantworteten die zahlreichen Fragen der jungen Eishockey-Fans.

„Unsere „Weihnachtsbäckerei“ ist für unser Hotelteam eine liebgewonnene Tradition und Herzensangelegenheit, denn wir sind schon seit sehr vielen Jahren eng mit dem benachbarten Kinderheim Kastanienhof verbunden“, erklärt Hoteldirektor Bart Vaessen. Damit es spannend bleibt, überlegen sich Direktionsassistentin Andrea Calaminus und Ptissiere Katja Winkelmann aus dem Küchenteam immer neue Rezepte. So entstanden im vergangenen Jahr kleine Winterhäuschen. Auf vielfachen Wunsch wurden nun Plätzchen gebacken und bunt verziert. Dazu konnten die Kinder und die prominenten Helfer noch Marshmallow-Figuren und Schokoladen-Lollys gestalten. Erneut konnte der Hoteldirektor den KEV, dessen offizielles Partnerhotel der Krefelder Hof seit Anfang vergangenen Jahres ist, dafür gewinnen, wieder einigen Kindern aus Pflegefamilien kurz vor Weihnachten einen besonderen Nachmittag in adventlicher Stimmung zu bereiten.

Die vier Eishockeyspieler hatten viel Spaß mit den jungen Back-Talenten und halfen dem Nachwuchs geduldig beim Verzieren ihrer Kreationen. Das Thema „Backen“ war jedoch für alle Spieler eher Neuland. „Uns macht es aber Spaß, den Kindern ein wenig Freude zu bereiten“, sagt Verteidiger Steven Raabe. Mit viel Enthusiasmus gingen die Eishockeyspieler mit den Kindern ans Werk. „Toll, zu sehen, wie die Kleinen aufblühen und wie viele Fragen sie an uns haben“, findet Carl Konze nach der Veranstaltung.

„Die Freude der Kinder ist so wertvoll und macht auch uns glücklich“, sagt Bart Vaessen, selbst Vater von zwei Kindern. „Deshalb macht es dem ganzen Hotel-Team so viel Spaß, für die Kinder einen solchen Nachmittag zu organisieren und ihre leuchtenden Augen zu sehen.“

Kastanienhof schafft Geborgenheit und Wärme für Kinder

Das Kinderheim Kastanienhof versteht sich als ein „Zuhause auf Zeit“, in dem versucht wird, Bedingungen zu schaffen, unter denen Kinder gerne leben und wo es Raum und Zeit gibt, Leben zu lernen. So steht auch ein Netzwerk von Pflegefamilien bereit, die in schwierigen Phasen insbesondere für Babys und Kleinkinder bis drei Jahren eine Zuflucht bieten bis individuelle Problemlagen gelöst werden können – unter dem Leitmotiv „Geborgenheit und Wärme schaffen Zuversicht und Lust auf Zukunft.“

Das Hotel Krefelder Hof liegt ruhig in einem Park. Das Traditionshaus bietet 160 Zimmer von Standard-, Standard Plus- und Deluxe-Zimmern bis hin zu großzügigen Suiten. Alle Zimmer verfügen über Wi-Fi und sind größtenteils klimatisiert. Für geschäftliche und private Veranstaltungen mit bis zu 240 Personen stehen zehn Tagungs- und Banketträume zur Verfügung. Dabei passt sich der komfortable Tagungsbereich flexibel den Bedürfnissen an, denn die Räume lassen sich nach Wunsch gestalten und miteinander kombinieren. Alle Tagungs- und Banketträume im Hotel Krefelder Hof sind klimatisiert, verfügen über moderne Technik inklusive Wi-Fi, Tageslicht und direkten Zugang zum Park. Das Service-Team unterstützt professionell bei der Planung und Durchführung von Events oder Feierlichkeiten. Im Restaurant „La Brasserie“ werden ausgewählte kulinarische Spezialitäten serviert. Das Zentrum der Samt- und Seidenstadt Krefeld ist in wenigen Minuten Autofahrt oder mit der Straßenbahn zu erreichen.

Bildquelle: Claudia Wingens