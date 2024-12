Überraschung! Die Einkommensteuer-Checkliste für 2024 ist da

Für alle, die ihre freie Zeit im Weihnachtsurlaub dazu nutzen möchten, vor Jahresende noch Ordnung ins Schreibtischchaos zu bringen. Ob Zusammensuchen der unzähligen Unterlagen für die nächste Steuererklärung oder Sortierung der Belege: Mit der neuen Steuer-Checkliste der Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) ist es überraschend leicht, den Überblick zu behalten. Darin enthalten sind diejenigen Unterlagen, die für die Steuererklärung nützlich sein können. Damit können Sie die Unterlagen einfach und schnell den entsprechenden Anlagen in der Steuererklärung zuordnen.

Und steht ein Beratungsgespräch bei der Lohi an, bringen Sie am besten genau diese Unterlagen mit. Eine gute Vorbereitung macht es Ihrem Berater leichter, für Sie die maximale Steuerrückzahlung herauszuholen. Denn das ist unser Ziel. Aber keine Sorge, sollten Unterlagen fehlen, so entdeckt das Ihr Lohi-Berater. Sowie sich die Lohi auch um alles andere kümmert und Ihnen die Steuerangelegenheiten komplett abnimmt. Neben der Erstellung der Steuererklärung übernimmt die Lohi die gesamte Kommunikation mit dem Finanzamt und prüft natürlich auch Ihren Bescheid auf Korrektheit.

Jetzt kostenlos downloaden: Checkliste für die Einkommensteuer 2024

Die Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.) mit Hauptsitz in München wurde 1966 als Lohnsteuerhilfeverein gegründet und ist in rund 300 Beratungsstellen bundesweit aktiv. Mit mehr als 700.000 Mitgliedern ist der Verein einer der größten Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Die Lohi zeigt Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären – im Rahmen einer Mitgliedschaft begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG – alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

Bildquelle: deagreez/stock.adobe.com