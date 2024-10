Hotel Krefelder Hof: Genuss für den guten Zweck

Hoteldirektor Bart Vaessen übergab Scheck an Donum vitae Krefeld e. V.

Der Tag der Sternenkinder stand in diesem Jahr im Zeichen des Genusses. Denn im Hotel Krefelder Hof wurde eigens ein 4-Gang-Menü kreiert, das der bekannte Entertainer Ralf Küntges musikalisch begleitete. Da das Dinner zahlreiche Gourmetfreunde anlockte, konnte Hoteldirektor Bart Vaessen zum Abschluss des kulinarischen Abends einen Scheck in Höhe von 1.250 Euro an den Verein Donum vitae Krefeld e. V. überreichen.

„Mich beeindruckt das enorme Engagement des Vereins, Hinterbliebene von verstorbenen Kindern auf vielfältige Weise nach ihrem Verlust zu begleiten“, erklärt Hoteldirektor Bart Vaessen, der gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Andrea Calaminus die Veranstaltung konzipiert hat. So brachten sich zahlreiche Mitarbeitende ein, um das Charity-Dinner zum Erfolg zu machen. Die mehr als 50 Gäste konnten einzigartige Gaumenfreuden genießen – vom Räucherlachs-Tatar auf Reibeküchlein mit Forellenkaviar über eine Essenz von der Sellerie mit Steinpilzravioli und eine Auswahl aus drei verschiedenen Hauptgängen bis hin zum Schokoladensouffle mit einem flüssigen Erdnusskern und Vanilleeis. Einhellig zeigten sich die Gäste begeistert von der kulinarischen Vielfalt und der stimmungsvollen Begleitung des 4-Gang-Menüs durch Ralf Küntges.

Als Höhepunkt des Abends überreichte Hoteldirektor Bart Vaessen schließlich den Scheck über einen Großteil der Veranstaltungserlöse. „Mit solch einer Summe hätten wir nie gerechnet“, betont Uta Schwinn-Minke, Vorstandsvorsitzende des Vereins Donum vitae Krefeld e. V. „Dieses Geld wird in unsere tägliche Arbeit einfließen.“ Der Verein unterstützt vor allem Familien und schwangere Frauen in Krisensituationen. Einen besonderen Schwerpunkt setzt der Verein dabei auf die Hilfe im Trauerfall, wenn ein Kind in der Schwangerschaft, nach einer schwierigen Geburt oder durch den plötzlichen Kindstod verstirbt.

Für seine Arbeit, die auch die gesetzlich vorgeschriebene Beratung zum Schwangerschaftsabbruch und sexuelle Aufklärung an Schulen umfasst, wird der Verein zu 80 Prozent gefördert. Daher ist er auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. „Bisher haben wir es immer noch geschafft, unser Angebot aufrecht zu erhalten“, sagt die leitende Beraterin Bärbel Backhaus von Donum vitae nicht ohne Stolz. „So können wir im kommenden Jahr unser 25jähriges Bestehen feiern.“ Damit die soziale Arbeit des Vereins mehr Sichtbarkeit erhält, möchte der Krefelder Hof auch über das erfolgreiche Charity-Dinner hinaus seine Aktivitäten unterstützen. „Unsere Kooperationen pflegen wir in Regel über viele Jahre hinweg“, betont Hoteldirektor Bart Vaessen. „Denn so entsteht das nötige Vertrauen und vor allem lässt sich langfristig einfach mehr bewegen.“

Das Hotel Krefelder Hof liegt ruhig in einem Park. Das Traditionshaus bietet 160 Zimmer von Standard-, Standard Plus- und Deluxe-Zimmern bis hin zu großzügigen Suiten. Alle Zimmer verfügen über Wi-Fi und sind größtenteils klimatisiert. Für geschäftliche und private Veranstaltungen mit bis zu 240 Personen stehen zehn Tagungs- und Banketträume zur Verfügung. Dabei passt sich der komfortable Tagungsbereich flexibel den Bedürfnissen an, denn die Räume lassen sich nach Wunsch gestalten und miteinander kombinieren. Alle Tagungs- und Banketträume im Hotel Krefelder Hof sind klimatisiert, verfügen über moderne Technik inklusive Wi-Fi, Tageslicht und direkten Zugang zum Park. Das Service-Team unterstützt professionell bei der Planung und Durchführung von Events oder Feierlichkeiten. Im Restaurant „La Brasserie“ werden ausgewählte kulinarische Spezialitäten serviert. Das Zentrum der Samt- und Seidenstadt Krefeld ist in wenigen Minuten Autofahrt oder mit der Straßenbahn zu erreichen.

