Schukat auf der electronica: B4.379

Smarte Elektronik-Komponenten für moderne Technologie

Monheim, Oktober 2024 – Der Distributor Schukat zeigt auf der electronica an Stand 379 in Halle B4 Produkte zur Stromversorgung, passive und elektromechanische Komponenten und Lösungen im Bereich Halbleiter sowie Lüfter für elektronische Geräte.

Im Fokus bei den Stromversorgungen stehen bei Mean Well die neuen Open-Frame-Baureihen der LOP-Serien mit Nominalleistung von 200 bis 600 Watt. Besonderheit ist ihre sehr niedrige Bauhöhe bei 4×2 bis 5×3 Zoll Grundfläche und eine Peakleistung von 150% für 3 Sekunden. Ebenfalls vorgestellt wird die komplett neue Steckernetzteilmodellreihe NGE-Serien von 12 bis 90 Watt sowie das NGE100 mit 100 Watt Ladeleistung und vier Ausgängen (2xUSB-A und 2xUSB-C PD). Bei den LEDs können sich Besucher von den Vorteilen der neuen per NFC programmierbaren CV und CC Netzteile der XLN- und XLC-Serien bis 60 Watt Leistung überzeugen. Neben neuen Recom DC/DC Wandlern präsentiert Schukat mit den REDIIN-Serien neue Hutschienennetzteile im Leistungsbereich 120 bis 480 Watt.

Neu im Sortiment der passiven und elektromechanischen Komponenten sind PPCs (selbstrückstellende Sicherungen) in bedrahteter und SMD-Bauweise des taiwanesischen Herstellers Polytronic: Unterschiedliche Serien von SMD PPTCs in Bauformen von 0603 bis 3425 bis hin zur Serie SLR mit extrem niedrigen Widerstandswerten und flacher Bauform von 0402 bis 2920 ermöglichen viele Lösungsmöglichkeiten für den Überstromschutz. Die neuen CLM-Strombegrenzungsmodule in SMD-Bauform schützen vor Überstrom und Überladung. Neu im Portfolio sind von FCL Components die Automotive Relais der FTR- und FBR-Serien, darunter mit der FBR53-LE Serie eines der weltweit kleinsten, ultrakompakten Hochleistungsrelais mit 40A, maximalem Einschaltstrom von 200A, max. Dauerstrom 54A (bei 20°C, 1 Std.) und Einsatzfähigkeit im Hochtemperaturbereich von -40°C bis +125°C. Das Highlight bei den Schurter Komponenten sind die geräteseitigen Einbaustecker GH21/ GI21, als weltweit erste 400VDC Steckverbinder-Serie nach IEC TS. Das Modell GI21 ist für reinen DC-Betrieb ausgelegt, während GH21 als Hybrid-Version konzipiert wurde, somit also Wechsel- wie auch Gleichstrom aufnehmen kann. Die dazu passende Gerätesteckdose GC21 bietet eine von Grund auf neu entwickelte Auszugssicherung, die für den sicheren Betrieb im Alltag sorgt.

Das Portfolio der Zettler Stromsensoren wurde erweitert, Neuzugänge gibt es auch bei den Relais des deutschen Herstellers NF Forward und bei Panasonic mit den leitfähigen Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der ZV-Serie.

Das Highlight bei den Halbleitern sind die leistungsstarken, universell einsetzbaren und vollständig zertifizierten WiFi- und Bluetooth-Module von Espressif Systems. Diese kosteneffizienten Low-Power-SoC-Mikrocontroller vereinfachen das IIoT-Design und machen sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen in Smart Homes sowie für industrielle Automatisierungen im Gesundheitswesen oder in der Unterhaltungselektronik. Viele neue Automotive Produkte des Herstellers TSC Taiwan Semiconductor runden das Portfolio ab.

Im Bereich Thermal Management in elektronischen Geräten verweist Schukat auf leistungsstarke und PWM-fähige Lüfter des Herstellers Sunon. Das aus der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Hersteller gewachsene Detailwissen kommt Kunden beim Design-In Support ebenso wie bei kundenspezifischen Kühllösungen zugute.

Über Schukat electronic

Schukat electronic Vertriebs GmbH ist ein Distributor für elektronische Bauteile und Komponenten. Als Franchisepartner vieler führender Hersteller sowie 250 weiterer Linien, bietet Schukat kompetenten Projektierungs- und Logistiksupport und begleitet rund 10.000 B2B-Kunden in 50 Ländern von der Entwicklung bis zur Serienproduktion. Technische Kataloge und feste Ansprechpartner im Innen- und Außendienst sind Basis des Geschäftsmodells.

Schukat electronic ist DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Im Bereich Traceability nimmt der Distributor eine Vorreiterrolle ein: Seit über 25 Jahren garantiert Schukat mit seiner Traceability-Lösung die lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes jemals ausgelieferten Bauteils vom Kunden bis zum Hersteller respektive Vorlieferanten. Die Schukat electronic Vertriebs GmbH mit Unternehmenssitz in Monheim am Rhein wurde 1964 gegründet und hat im Geschäftsjahr 2023 mit 150 Mitarbeitern und 20 Auszubildenden einen Umsatz von 127 Mio. Euro erzielt.

