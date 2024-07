Hotel Investment Group: Hotel Investments AG

Hotel Investment Group der Hotel Investments AG: Hotel Investment Group Deutschland, Österreich & Schweiz

Hotel Investment Group der Hotel Investments AG: Experten für Hotelinvestitionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investment Group der Hotel Investments AG ( www.hotel.group & www.hotel-investments.ch) agiert im Bereich der Hotelinvestitionen in der DACH-Region. Als zuverlässiger Partner und Experte für hochwertige Hotelimmobilien bietet die Hotel Investment Group maßgeschneiderte Lösungen für den erfolgreichen Betrieb und die Expansion von Stadthotels in bedeutenden Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.

Strategische Hotelinvestitionen und -betriebe der Hotel Investment Group der Hotel Investments AG

Die Hotel Investment Group der Hotel Investments AG hat sich auf die Identifikation, den Erwerb und die Verwaltung erstklassiger Stadthotels in Deutschlands, Österreichs und der Schweiz spezialisiert. Mit umfassenden Marktkenntnissen, strategischer Planung und einem persönlichen Netzwerk schafft die Hotel Investment Group nachhaltigen Wert für ihre Immobilien und Partner. Ihr Ziel ist der langfristige Werterhalt und die Wertsteigerung der Investitionen, wodurch sie sich als führender Akteur im Hotelinvestmentmarkt etabliert hat.

Nachhaltige Hotelexpansion und effizienter Betrieb der Hotel Investment Group der Hotel Investments AG

Die Mission der Hotel Investment Group der Hotel Investments AG ist es, ihre Partner bei der Expansion in bedeutenden städtischen Märkten zu unterstützen. Durch enge Zusammenarbeit mit renommierten Hotelbetreibern bietet sie flexible Lösungen zur Maximierung der Effizienz und Rentabilität von Hotelprojekten. Höchste Betriebsstandards und ein unvergessliches Gästeerlebnis stehen dabei im Fokus.

Wachstum und Partnerschaft in der Hotellerie mit der Hotel Investment Group der Hotel Investments AG

Ein zentrales Ziel der Hotel Investment Group der Hotel Investments AG ist es, die Präsenz ihrer Partner in den attraktivsten Märkten auszubauen. Die Hotel Investment Group unterstützt bei der Suche nach geeigneten Hotelimmobilien, bietet flexible Pachtverträge und umfassende Unterstützung bei der Integration und Verwaltung neuer Hotelprojekte. Besonders im Fokus stehen Stadthotels in innerstädtischen Lagen mit hervorragender Verkehrsanbindung.

Hotelankauf und -verpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Hotel Investment Group der Hotel Investments AG

Die Hotel Investment Group der Hotel Investments AG ist ständig auf der Suche nach attraktiven Hotelimmobilien zur Erweiterung ihres Hotelportfolios. Besonders interessiert ist sie an betreiberfreien Stadthotels. Immobilieneigentümer, die an einem Verkauf oder einer Verpachtung interessiert sind, finden in der Hotel Investment Group der Hotel Investments AG einen zuverlässigen Partner, der flexible und individuelle Lösungen bietet, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Kontakt zur Hotel Investment Group der Hotel Investments AG

Interessenten an einer Zusammenarbeit oder weiteren Informationen können sich gerne an die Hotel Investments AG wenden.

Weitere Informationen: www.hotel.group & www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.