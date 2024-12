Home of Sales and Leadership – realsales

Burscheid, 17.12.2024 – realsales, eine neue Plattform im Web, setzt neue Maßstäbe im Bereich Vertrieb und Führung. Die kostenfreie Plattform bietet fundiertes und umfassendes Expertenwissen, praxisorientierte Inhalte und ein starkes Partnernetzwerk für Vertriebler und Führungskräfte aller Erfahrungsstufen. Mit ihrem einzigartigen Ansatz hilft realsales Unternehmen und Einzelpersonen dabei, ihre Leistung nachhaltig zu steigern und echte Ergebnisse zu erzielen.

Das umfangreichste Vertriebslexikon im deutschsprachigen Raum

Eines der vielen Highlight der Plattform ist ihr Vertriebslexikon, das in seiner Breite und Tiefe im deutschsprachigen Netz einmalig ist. Von grundlegenden Begriffen über Praxisbeispiele und Strategien bis hin zu komplexen Vertriebsthemen bietet das Lexikon eine zentrale, leicht zugängliche und aktuelle Wissensquelle für Einsteiger und erfahrene Profis gleichermaßen. Ergänzt wird es durch praxisnahe Tipps, leicht verständliche Inhalte und eine Vielzahl an Downloads, die direkt im Alltag eingesetzt werden können. Ebenso stark ist der BLOG, der auch im Begriff ist, in seiner Art und im Umfang führend zu werden. Nicht zuletzt auch, aufgrund einer Reihe rennomierter Profis, die dort publizieren.

„Mit realsales möchten wir die eine Anlaufstelle schaffen, die alles beinhaltet, was für Vertrieb und Führung relevant ist“, erklärt Andre Spies, Geschäftsführer von realsales. „Unser Ziel ist es, nicht nur Wissen bereitzustellen, sondern es so aufzubereiten, dass es sofort anwendbar ist. Mit jahrzehntelanger eigener Erfahrung und einem starken Netzwerk an Partnern machen wir den Unterschied.“

Praxisnah und flexibel einsetzbar

Die Inhalte auf realsales sind klar strukturiert und ermöglichen den Nutzern, sie direkt im Berufsalltag anzuwenden. Von Themen wie Kundenakquise, Vertriebsmanagement oder Digital Sales bis hin zu spezialisierten Bereichen bietet die Plattform Werkzeuge, die Vertriebler und Führungskräfte dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.

realsales geht jedoch noch einen Schritt weiter: Nutzer haben die Möglichkeit, auf der Plattform präsentierte, geprüfte Experten oder Partner für konkrete Projekte zu verpflichten. So wird sichergestellt, dass Unternehmen Zugang zu bewährten Profis und echten Resultaten erhalten – ohne unnötige Kosten für ineffektive Trainings oder Beratungen.

Kundenorientierung und Nachhaltigkeit im Fokus

realsales steht für zeitgemäßen, kundenorientierten und nachhaltigen Vertrieb. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen, der Implementierung neuer Vertriebsstrategien und der Nutzung digitaler Tools. Damit wird nicht nur kurzfristiger Erfolg angestrebt, sondern eine Basis für langfristige Wettbewerbsfähigkeit geschaffen.

„Unser Leistungsversprechen ist klar: Wir bieten Expertise, die Ergebnisse liefert“, betont Andre Spies. „Durch unser starkes Netzwerk können Nutzer sicher sein, dass sie mit echten Profis zusammenarbeiten, die über fundiertes Know-how verfügen.“

Für Einsteiger und Profis gleichermaßen

Egal, ob Vertriebseinsteiger auf der Suche nach Basiswissen oder erfahrene Profis, die bestehende Prozesse optimieren möchten – realsales bietet für jede Erfahrungsstufe passende Inhalte. Die Plattform wird kontinuierlich aktualisiert, um stets den neuesten Anforderungen im Vertrieb und in der Führung gerecht zu werden.

Über RealSales

realsales ist die Heimat für Vertrieb und Führung („Home of Sales and Leadership“). Mit einem einzigartigen Vertriebslexikon, praxisnahen Inhalten und einem starken Partnernetzwerk bietet die Plattform alles, was Vertriebler und Führungskräfte für nachhaltigen Erfolg benötigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.realsales.de

Oder kontaktieren Sie direkt Andre Spies unter as@realsales.de

Die Inhalte auf realsales sind klar strukturiert und ermöglichen den Nutzern, sie direkt im Berufsalltag anzuwenden. Von Themen wie Kundenakquise, Vertriebsmanagement oder Digital Sales bis hin zu spezialisierten Bereichen bietet die Plattform Werkzeuge, die Vertriebler und Führungskräfte dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.

Kontakt

realsales

Andre Spies

Nagelsbaum 44 44

51399 Burscheid

015901261882



http://www.realsales.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.