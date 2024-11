Holz im Home-Office beeinflusst Gesundheit und Arbeitsmoral

Clevere Raumgestaltung verbindet und trennt Wohnraum und Heimbüro

In einer digitalisierten und oft hektischen Arbeitswelt nimmt die Gestaltung des Arbeitsfelds eine große Bedeutung ein. Die Wahl der Materialien spielt dabei eine zentrale Rolle. Besonders in Home-Offices steht Holz hoch im Kurs. Was zeichnet diesen natürlichen Rohstoff aus? Wie wirkt er sich auf Arbeitselan und Gesundheit aus? Die Holz-Experten von Mocopinus klären auf.

Holz als psychologisches Mittel

Ein Arbeitsplatz sollte nicht nur funktional sein, sondern auch als Inspirations- und Motivationsquelle dienen. Studien belegen, dass natürliche Materialien wie Holz das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigern. Holz schafft eine warme, einladende Atmosphäre und vermittelt Geborgenheit. Diese positive Umgebung fördert die Konzentration und reduziert Stress. Im Vergleich zu Räumen, die vollständig aus künstlichen Materialien bestehen, fühlen sich Menschen in holzdominierten Räumen deutlich wohler. Die Nähe zur Natur beruhigt. In fordernden Situationen, wie sie am Arbeitsplatz oft auftreten, trägt Holz dazu bei, Anspannungen zu mindern und dadurch die Arbeitsmoral zu steigern.

Positive Effekte auf die Gesundheit

Naturbelassenes Holz dünstet, im Gegensatz zu vielen synthetischen Materialien, keine Schadstoffe aus und trägt darüber hinaus zu einem gesunden Raumklima bei. Indem es der Luft Feuchtigkeit entzieht und wieder abgibt, reguliert Holz das Raumklima auf natürliche Weise. Diese Eigenschaft beugt nicht nur trockener Luft, sondern auch der Schimmelbildung vor – ein wichtiger Aspekt in klimatisierten oder schlecht belüfteten Räumen. Zudem wirkt Holz antistatisch und zieht weniger Staub an als synthetische Materialien. Die verbesserte Luftqualität kommt besonders Allergikern zugute. Im Gegensatz zu Kunststoff oder Metall meiden Bakterien und Keime Holzoberflächen. Studien zeigen, dass Holz über antibakterielle Eigenschaften verfügt, die die Vermehrung von Keimen hemmen können. In Zeiten von zunehmendem Gesundheitsbewusstsein und Hygienemaßnahmen gilt dies als ein weiterer Vorteil von Holz in Arbeitsräumen.

Holz im Home-Office

Mit dem Aufkommen von Home-Office-Arbeitsplätzen in den letzten Jahren stellt sich die Frage: Wie sieht es mit dem heimischen Arbeitszimmer aus? Gerade im Home-Office, wo ein schmaler Grat zwischen Arbeit und Freizeit herrscht, glänzt Holz mit seinen speziellen Eigenschaften. Je mehr Arbeitsstunden Menschen im Heimbüro verbringen, desto relevanter die Materialauswahl. Ein Schreibtisch oder Regale aus Holz strahlen Natürlichkeit aus und schaffen eine inspirierende Umgebung. Außerdem sorgt geschickter Einsatz von Holz für eine ordentliche Raumtrennung, durch die Zimmer mit doppelter Nutzung nicht überladen anmuten. Insbesondere Haushalte ohne Möglichkeit, ein ganzes Zimmer als Büro zu nutzen, greifen auf hölzerne Akzente zurück, um von den Vorteilen zu profitieren. Mit der räumlichen Abgrenzung und den Eigenschaften des Holzes in Kombination entwickeln sich Home-Office-Höhlen zu Produktivitätspalästen.

Die Mocopinus GmbH & Co. KG ist eines der führenden Industriehobelwerke Europas. Die Firma mit Hauptsitz in Ulm wurde bereits 1865 gegründet. Über 330 Beschäftigte fertigen dekorative Vollholzprofile für Fassade, Wand, Decke und Fußboden sowie Terrassensysteme für den Garten. Der Vertrieb des Produktportfolios erfolgt vorwiegend über den Holzfach- und Baustoffhandel. Eine eigene Lackfabrik mit spezialisiertem Lacklabor kreiert innovative Anstriche für die Bearbeitung naturbelassener Hölzer. Zudem betreibt das Traditionsunternehmen Deutschlands größte Beflammungsanlage zur Karbonisierung von Holz. Ob Standardlösung oder individuelle Sonderanfertigungen – Mocopinus verwendet vorwiegend PEFC- oder FSC®-zertifizierte Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Der tief verankerte ökologische Leitgedanke zeigt sich im EMAS-Zertifikat für geprüftes Umweltmanagement, welches Mocopinus als erstes Hobelwerk Europas erhielt. Mehr Informationen auf www.mocopinus.com

Firmenkontakt

MOCOPINUS GmbH & Co. KG

Ulrich Braig

Heuweg 3

89079 Ulm

+49 (0) 731 165-0



https://www.mocopinus.com/de/

Pressekontakt

Borgmeier Public Relations

Jörg Wiedebusch

Rothenbaumchaussee 5

20148 Hamburg

040/4130 96 27



https://www.borgmeier.de/

Bildquelle: MOCOPINUS GmbH & Co. KG