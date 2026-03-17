HENSOLDT + AUMOVIO: Kooperationsvereinbarung über berufliche Perspektiven „von Arbeit in Arbeit“

2025 hat HENSOLDT rund 1.200 Mitarbeitende eingestellt und plant 2026 1.600 Neueinstellungen, vornehmlich in Deutschland. Insbesondere die Standorte Ulm, Oberkochen/Aalen und Immenstaad am Bodensee wachsen stark. Währenddessen richtet AUMOVIO ihre weltweiten F&E-Aktivitäten strategisch neu aus. Für die Standorte Ulm, Markdorf und Lindau bedeutet dies Veränderungen – gleichzeitig setzt AUMOVIO konsequent auf den Grundsatz „Von Arbeit in Arbeit“: Gemeinsam mit den Sozialpartnern und regionalen Unternehmen arbeitet AUMOVIO aktiv an Perspektiven, um Beschäftigten neue berufliche Wege zu eröffnen und dabei regionale Chancen zu nutzen.

So befinden sich die AUMOVIO-Standorte Ulm, Markdorf und Lindau in räumlicher Nähe zu den HENSOLDT-Niederlassungen. HENSOLDT sucht neue Mitarbeiter in allen Bereichen der Wertschöpfungskette. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Systemingenieuren, Softwareentwicklern und Elektrotechnikern. In den vom Abbau betroffenen Bereichen bei AUMOVIO sind Kompetenzen gerade in der System- und Softwareentwicklung auf hohem Niveau vorhanden.

„Die Nachfrage nach moderner Verteidigungstechnologie wächst derzeit sehr stark, und damit auch unser Bedarf an hochqualifizierten Ingenieurinnen und Ingenieuren“, sagt HENSOLDT-CEO Oliver Dörre. „Viele Kompetenzen aus der Automobilindustrie – etwa in Systementwicklung, Software oder Elektronik – passen hervorragend zu den Technologien, die wir entwickeln. Die Kooperation mit AUMOVIO schafft eine echte Perspektive für Fachkräfte in der Region – und ist zugleich für beide Seiten vorteilhaft.“

Ingo Holstein, CHRO AUMOVIO, sagt: „Für AUMOVIO steht der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Mitarbeitenden im Mittelpunkt. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung unserer weltweiten F&E-Aktivitäten arbeiten wir intensiv daran, Perspektiven zu schaffen und nahtlose Übergänge in neue Beschäftigungsverhältnisse zu ermöglichen. Die Kooperation mit HENSOLDT ist ein starkes Beispiel dafür, wie wir Veränderungen sozialverantwortlich gestalten. Sie verbindet regionale Chancen mit den vielfältigen Kompetenzen unserer Kolleginnen und Kollegen – und schafft so einen echten Mehrwert für beide Unternehmen.“ Quelle: Aumovio