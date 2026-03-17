Cyberrisiken im Fokus: Strategische IT-Security-Neuausrichtung bei Adlon

Adlon positioniert sich neu und erweitert sein Digital‑Workplace‑Angebot um ein dediziertes Security‑Portfolio nach NIST

Ravensburg, März 2026 – Die Adlon Intelligent Solutions GmbH stellt IT‑Security in den Mittelpunkt ihrer strategischen Neuausrichtung. Das IT‑Beratungsunternehmen aus Ravensburg positioniert sich weiterhin als „Digital Workplace Company“ und ergänzt sein Angebot um ein eigenes, NIST-basiertes Security‑Portfolio. Ziel ist es, kleine und mittelständische Unternehmen sowie große Unternehmen beim Aufbau eines sicheren digitalen Arbeitsplatzes zu unterstützen.

Sicherheit wird zur Führungsaufgabe

Cyberangriffe treffen heute Unternehmen aller Größenordnungen. Produktionsausfälle, Datenverluste oder unterbrochene Lieferketten können die Wertschöpfung über Wochen beeinträchtigen. Parallel verschärfen sich regulatorische Anforderungen etwa durch NIS2 oder branchenspezifische Vorgaben.

„Unsere Kunden stehen unter erheblichem Druck. Sie müssen moderne digitale Arbeitsplätze bereitstellen, den Fachkräftemangel abfedern und gleichzeitig ein belastbares Sicherheitsniveau nachweisen“ sagt Sven Hillebrecht, Geschäftsführer von Adlon. „Mit der Neuausrichtung sorgen wir dafür, dass der Kundennutzen künftig noch stärker durch Sicherheit, Resilienz und Transparenz am digitalen Arbeitsplatz entsteht.“

Flexibles Security-Portfolio für unterschiedliche Anforderungen

Adlon richtet sein Portfolio gezielt auf die unterschiedlichen Bedarfe von Mittelstand und Großunternehmen aus. IT‑Abteilungen können Adlon als externen IT-Unterstützer, als Spezialdienstleister, als neutralen Challenger für Security‑Architekturen oder als „verlängerte Werkbank“ im operativen Betrieb in Anspruch nehmen.

Das neu ausgerichtete Security‑Portfolio orientiert sich konsequent an den NIST‑Schutzfunktionen:

Identify : Schwachstellen identifizieren und Unternehmenswerte verstehen, um Risiken für digitale Arbeitsplätze einzuordnen.

: Schwachstellen identifizieren und Unternehmenswerte verstehen, um Risiken für digitale Arbeitsplätze einzuordnen. Protect : Schutzmaßnahmen umsetzen und Systeme absichern, etwa durch Endpoint Protection und sichere Konfigurationen.

: Schutzmaßnahmen umsetzen und Systeme absichern, etwa durch Endpoint Protection und sichere Konfigurationen. Detect : Sicherheitsereignisse zeitnah erkennen und kritische Aktivitäten im Unternehmen sichtbar machen.

: Sicherheitsereignisse zeitnah erkennen und kritische Aktivitäten im Unternehmen sichtbar machen. Respond : Reaktionspläne aktivieren, Sicherheitsvorfälle einordnen und Maßnahmen koordinieren, etwa durch das Adlon SOC.

: Reaktionspläne aktivieren, Sicherheitsvorfälle einordnen und Maßnahmen koordinieren, etwa durch das Adlon SOC. Recover : IT‑Betrieb nach Vorfällen schnell und geordnet wiederherstellen, um Ausfallzeiten zu minimieren.

: IT‑Betrieb nach Vorfällen schnell und geordnet wiederherstellen, um Ausfallzeiten zu minimieren. Govern: Strategische und organisatorische Steuerung der IT-Security-Aktivitäten unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben.

Zu den konkreten Services gehören unter anderem Managed Vulnerability Management, Managed SOC, Managed Endpoint Protection, Security Awareness sowie Beratungsformate zur Umsetzung von z. B. NIS2.

Praxisorientierte Expertise aus Industrie und Ermittlungsarbeit

Verantwortlich für das Security‑Portfolio ist Tizian Kohler, Head of Security bei Adlon. Die Kombination aus Industrieerfahrung und seiner früheren Arbeit bei der Kriminalpolizei im Bereich Cyberkriminalität prägt Adlons praxisorientierten Ansatz.

„Wir kennen sowohl die Vorgehensweisen der Angreifer, als auch die betriebliche Realität unserer Kunden“, sagt Kohler. „Unsere Services sind darauf ausgelegt, Sicherheitsmaßnahmen verständlich und umsetzbar zu machen.“

Konsequente Weiterentwicklung des Digital-Workplace-Ansatzes

Der digitale Arbeitsplatz bleibt das Fundament von Adlon. Das Unternehmen begleitet Organisationen weiterhin bei der Modernisierung ihrer IT‑Infrastruktur, der Einführung von Microsoft 365, der Optimierung von Collaboration Prozessen, sowie der Automatisierung und bei KI‑gestützten Assistenzsystemen.

„Es handelt sich nicht um einen Richtungswechsel, sondern um eine logische Weiterentwicklung“ betont Sebastian Eberle. „Wir erweitern unsere etablierte Digital-Workplace-Expertise konsequent um den Aspekt der Sicherheit. Das ist die logische nächste Stufe als verantwortungsvoller Berater und Gestalter moderner IT.“

Wissen teilen und Security Awareness stärken

Zur Neuausrichtung gehört ein breites Angebot an Wissensformaten rund um IT‑Security, darunter der Adlon Security Talk als digitales Format für IT‑Verantwortliche, neue Webinare zum sicheren digitalen Arbeitsplatz, neue Security Escape Rooms in vielen deutschen Großstädten, gamifizierte eLearning‑Module rund um Security Awareness sowie zielgruppenspezifische Managed Awareness Programme für Führungskräfte und Mitarbeiter.

Alle aktuellen Termine finden Interessierte ab dem 24. März unter: adlon.de

Über Adlon Intelligent Solutions

Modernes Arbeiten nimmt Fahrt auf und die Geschwindigkeit der Entwicklungen reißt nicht ab. Damit mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne sicher unterwegs sind, gestaltet Adlon den digitalen Arbeitsplatz mit hohem Sicherheitsdenken. Und das seit 35 Jahren. Adlon-Services basieren auf dem NIST-Cybersecurity Framework. Sicherheit ist so kein Add-on, sondern Bestandteil der Leistungen rund um IT-Security, Infrastruktur, Client-Management, Operations, Collaboration und Workplace-Automation/KI.

Fakten zu Adlon

Unternehmen: ADLON Intelligent Solutions GmbH

ADLON Intelligent Solutions GmbH Gründung: 1988

1988 Standorte: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen (Deutschland)

Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen (Deutschland) Mitarbeitende: rund 60

rund 60 Ausrichtung: IT‑Beratungsunternehmen mit Fokus auf den digitalen Arbeitsplatz und IT‑Security, Security‑Ansatz nach NIST

IT‑Beratungsunternehmen mit Fokus auf den digitalen Arbeitsplatz und IT‑Security, Security‑Ansatz nach NIST Technologieschwerpunkt: Microsoft (u. a. Microsoft 365, Defender, Azure, Power Platform)

Microsoft (u. a. Microsoft 365, Defender, Azure, Power Platform) Zertifizierungen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Geschäftsbereiche: Digital Workplace, Defence Intelligence

Digital Workplace, Defence Intelligence Leistungsangebot: Beratung, Projektumsetzung, Managed Services und Security‑Services für Unternehmen jeder Größe

Beratung, Projektumsetzung, Managed Services und Security‑Services für Unternehmen jeder Größe Kundenstruktur (Auswahl): internationale Konzerne (z. B. aus Industrie, Energie, Transport, Luftfahrt) mittelständische Unternehmen aus Produktion, Logistik und Dienstleistung öffentliche und soziale Einrichtungen

Typische Einsatzszenarien: Ergänzung der internen IT-Abteilungen seiner Kunden in Spezialdisziplinen Verlängerte Werkbank als 3rd Level/Vertretung/etc. Übernahme des Security-Betriebs als Managed Security Partner Unterstützung bei der Strategischen Ausrichtung Umsetzung von Security-Maßnahmen (Projekten)

Security-Ziele: Unternehmenswerte so absichern, dass Angriffsflächen minimiert werden Einhaltung gesetzlichen Vorgaben Unterstützung bei Risikomanagement Schulung von Mitarbeitern und Management Schwachstellen identifizieren und behandeln Sicherheitsrelevante Ereignisse frühzeitig erkennen, bewerten und behandeln Schäden begrenzen und den Betrieb schnell wieder stabilisieren



Mehr Informationen unter Adlon.de

Kontakt Adlon

Ihr Ansprechpartner: Sabrina Dür

Adlon Intelligent Solutions GmbH | Albersfelder Straße 30 | 88213 Ravensburg

Tel. +49 751 7607‐715 | Mobil +49 173 61988‐15 | E‐Mail sabrina.Duer@Adlon.de

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