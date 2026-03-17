Short-Form-Video dominiert Social Media 2026

15 Sekunden bis 3 Minuten sind das bevorzugte Format – TikTok und YouTube treiben Video-Wachstum
Der Social Media Report 2026 zeigt: Kurzvideos zwischen 15 Sekunden und 3 Minuten sind das dominante Content-Format. Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram priorisieren vertikale Videos – mit Milliarden Views pro Tag und steigender Watchtime. Video-Statistiken & Trends 2026 im Social Media Report
Short-Form-Video ist Standardformat
Vertikale Videos mit einer Länge von 15 Sekunden bis 3 Minuten werden 2026 von den meisten großen Plattformen priorisiert .
Kurzvideos prägen damit die Content-Strategien von Marken, Medien und Creators. Die Formate sind schnell konsumierbar, mobil optimiert und algorithmisch bevorzugt.
Für Unternehmen bedeutet das:
Video wird zum zentralen Kommunikationsformat
– Storytelling muss verdichtet werden
– Mobile-First-Produktion ist Standard
Milliarden Views und hohe Watchtime
Die Video-Nutzung erreicht neue Dimensionen :
– 1 Milliarde Stunden Video-Watchtime pro Tag
– 20 Milliarden Video-Uploads täglich
– 50 Milliarden YouTube-Short-Views pro Monat
– 8 Milliarden Video-Views pro Tag (Facebook)
– 3,5 Milliarden Reel-Reshares täglich
– 600-800 Millionen Menschen sehen Facebook Reels
Instagram Reels erzielen durchschnittlich 227.000 Views pro Reel. Auf TikTok öffnen Nutzer die App rund 20 Mal pro Tag.
Diese Zahlen verdeutlichen: Video ist nicht Ergänzung, sondern Kernmedium.
Plattform-Spezifika entscheiden über Erfolg
Die durchschnittliche tägliche Nutzungszeit variiert nach Plattform :
– Über 60 Minuten täglich: TikTok, YouTube
– 30-60 Minuten: Instagram, Facebook, X, Discord, Reddit
– Unter 30 Minuten: Pinterest, LinkedIn, Telegram, Threads
Besonders gut performen:
– 21-34-Sekunden-Videos auf TikTok
– Reels mit klarer Hook in den ersten Sekunden
– Untertitelte Videos für stille Nutzung
– Die Performance hängt stark vom plattformspezifischen Format ab.
Video ist auch für Unternehmen zentral
83 % der Unternehmen nutzen Facebook, 78 % Instagram und 69 % LinkedIn für ihre Social-Media-Aktivitäten .
Instagram, TikTok und YouTube gelten als besonders wirkungsstarke Werkzeuge für Videomarketing.
Bewegtbild ermöglicht:
– höhere Engagement-Raten
– stärkere Markenbindung
– bessere Produktdemonstration
– Social-Commerce-Integration
Fazit:
Der Social Media Report 2026 belegt die Dominanz von Short-Form-Video als bevorzugtes Content-Format . Milliarden Views pro Tag und hohe Watchtime machen Video zur strategischen Pflichtdisziplin. Erfolgreich ist, wer Inhalte plattformgerecht produziert und kanalübergreifend ausspielt.
Alle Video-Daten im Report: Social Media Report 2026 kostenlos downloaden
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