KRAUSE Steigtechnik-Profis präsentierten Arbeitsschutz-Neuheiten auf der A+A in Düsseldorf

Die weltweit größte Fachmesse für persönlichen Schutz und betriebliche Sicherheit, die A+A, lockte auch in diesem Jahr wieder ein interessiertes Fachpublikum auf das Düsseldorfer Messegelände, um sich über Neuheiten, Lösungen und Ideen für ein sichereres, gesünderes und effizienteres Arbeiten auszutauschen. Als Spezialist für Steigtechnik und angrenzende Arbeitsschutztechnik durfte auch KRAUSE nicht fehlen und präsentierte neue Produkte, Sonderlösungen sowie das umfangreiche Angebot an „Safety Services“, bestehend aus Seminaren, Schulungen und Prüfservices.

Steigtechnik-Neuheiten zum Anfassen

Neu im KRAUSE-Produktprogramm und bereit zum Test auf dem Messestand stand die STABILO Stufen-Stehleiter mit einer Belastbarkeit von bis zu 225 kg und einem 40% höheren Sicherheitsbügel mit Ablageschale. Die Leiter steht stellvertretend für zwei weitere Stufen-Schwerlast-Modelle, eine beidseitig begehbare Stehleiter und eine Anlegeleiter, die ab sofort das große Sortiment an KRAUSE-Leitern komplettieren.

Ebenfalls erstmalig auf der A+A präsentierte das Familienunternehmen ein neues Steckleitersystem, das vornehmlich von Glasreinigern verwendet wird, jedoch auch in anderen Bereichen immer öfter Anwendung findet. Das System, bei dem die Leiter aus bis zu vier Leiterteilen nach Bedarf zusammengesteckt werden kann, ist in Ausführungen mit Stufen, R13-Stufen und Sprossen erhältlich. Die Rückseite des Oberteils ist mit Wandlaufrollen ausgestattet, mit denen die Leiter bei Auf- und Abbau leicht an Wänden und Fassaden entlang geschoben werden kann. Die Leiternteile können je nach zu erreichender Arbeitshöhe kombiniert und zusammengesteckt werden und sind als einzige auf dem Markt mit bis zu 150 kg belastbar. Durch das Steckleitersystem kann die Leiter platzsparend verstaut werden und findet auch auf dem Dach von Servicefahrzeugen Platz. Der Einsatz auf engstem Raum oder die Mitnahme im Aufzug ist mit diesem System ebenfalls problemlos möglich.

TRBS 2121-2-konforme Leitern +S

Mit im Gepäck der Hessen befanden sich auch in diesem Jahr die innovativen TRBS 2121-2-konformen Leitern. Die Leitern sind mit Stufen und Sprossen ausgestattet und erfüllen so die Anforderungen und Vorgaben der „Technischen Regeln für Betriebssicherheit“. Diese besagen, dass Leitern als Verkehrsweg nur noch bis fünf Meter benutzt werden dürfen und dass die Verwendung einer Leiter als Arbeitsplatz nur noch mit Stufen möglich ist. Zwar handelt es sich dabei um keine rechtsverbindliche Vorschrift, entscheidet sich ein Unternehmer jedoch von dieser Hilfestellung abzuweichen, muss er das gleiche Maß an Sicherheit und Gesundheitsschutz seiner Beschäftigten gewährleisten. Die innovative KRAUSE-Lösung bekam auf der Messe erneut viel Zuspruch und wurde von vielen Anwendern auf dem Messestand ausgiebig getestet.

Individuelle Sonderlösungen und Safety Services

Abgerundet wurde der Messeauftritt durch individuell anpassbare Sonderlösungen, die immer dann zum Einsatz kommen, wenn Steigtechniklösungen von der Stange nicht mehr passen und KRAUSE Kunden ein sicheres Arbeitsumfeld benötigen. Auch die umfangreichen Dienstleistungen im Bereich Schulungen, Prüfungen und Seminare, bei KRAUSE Safety-Services“ genannt, stießen bei den Messebesuchern auf großes Interesse.

Die KRAUSE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zogen ein durchweg positives Fazit der alle zwei Jahre stattfindenden Messe, führten viele interessante und produktive Gespräche und freuen sich auf zukünftige Projekte mit bestehenden und neu gewonnenen Kontakten.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

